स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। तीन बार की एशियन चैंपियन भारतीय महिला हॉकी टीम ने भोपाल में मलेशिया के खिलाफ मुकाबले में 4-1 से जीत हासिल की। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 में भारत ने अपने अभियान का आगाज जीत के साथ किया है। मलेशियाई टीम ने पहले हाफ में शानदार खेल दिखाया और भारत की नाक में दम कर दिया।

सलीमा टेटे की कप्तानी वाली टीम के लिए चिंता उस समय बढ़ गई, जब मलेशिया ने दूसरे क्वार्टर में मुकाबले का पहला गोल दागकर मैच में बढ़त हासिल कर ली। हालांकि, इसके बाद भारत ने जबरदस्त पलटवार किया और मुकाबले पर शिकंजा कस दिया।

मलेशिया ने दिखाया दमदार खेल पहले हाफ में मलेशियाई टीम ने शानदार खेल दिखाया। टीम इंडिया को पहले क्वार्टर में दो पेनल्टी कॉर्नर मिले लेकिन मलेशियाई टीम ने भारत को गोल नहीं करने दिया। नूरमिराह जुल्किफली ने मलेशिया के लिए 20वें मिनट में गोल दागा और अपनी टीम को 1-0 से बढ़त दिला दी। इससे टीम इंडिया दबाव में आ गई। हालांकि, भारत के लिए मुमताज खान ने पहला गोल दागा। उन्होंने भी 20वे मिनट में ह गोल दागकर स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। पहले हाफ तक मलेशिया की टीम शानदार खेल दिखा रही थी और मुकाबले में बराबरी पर चल रही थी।

भारत ने तीसरे क्वार्टर में की वापसी भारत को तीसरे क्वार्टर में 35वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला और इस मौके का भारतीय कप्तान सलीमा टेटे ने पूरा फायदा उठाया। उन्होंने गोल दागकर भारत को 2-1 से बढ़त दिला दी। इसके बाद टीम इंडिया को तीन पेनल्टी कॉर्नर मिले लेकिन भारत गोल करने से चूक गया। 39वें मिनट में एक बार फिर से टेटे की कप्तानी वाली टीम को पीसी मिला और इस मौके पर अपना डेब्यू मैच खेल रहीं पूजा साहू ने कमाल किया। उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर का पहला गोल दागा और भारत को 3-1 से बढ़त दिला दी।