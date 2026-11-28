स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय महिला हॉकी टीम ने शनिवार को महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। भारतीय टीम ने भोपाल के इंटरनेशनल स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में खेले गए फाइनल में चीन को 3-1 से मात दी।

भारत ने रिकॉर्ड चौथी बार महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। वैसे, यह लगातार तीसरा मौका है, जब भारत ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया यानी खिताबी हैट्रिक पूरी की। भारत इस प्रतियोगिता की सबसे सफल टीम बन चुकी है। भारत ने 2016, 2023, 2024 और 2026 में खिताब अपने नाम किए।

रांची (2023), राजगीर (2024) के बाद भोपाल में भी खिताब जीतकर भारतीय टीम ने अपनी मेजबानी में लगातार तीसरी बार चैंपियन बनने का इतिहास रचा। जीत के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। चीन ने हासिल की बढ़त मैच के पहले क्वार्टर में चीन ने आक्रामक खेल दिखाया। तीन बार की चैंपियन भारतीय टीम को उसने लगातार दबाव में रखा और तीन पेनाल्टी कॉर्नर हासिल किए। हालांकि भारतीय रक्षापंक्ति ने चीन को गोल करने का मौका नहीं दिया।

दूसरे क्वार्टर में भी चीन का दबदबा कायम रहा। मैच के 25वें मिनट में यूजुन चेन ने गोलकर चीन को 1-0 की बढ़त दिला दी। हाफ टाइम तक भारत बराबरी का गोल नहीं कर सका। भारत का तगड़ा पलटवार तीसरे क्वार्टर में भारतीय टीम ने पलटवार किया। 38वें मिनट में मिले पेनाल्टी कॉर्नर पर कप्तान सलीमा के पास से दीपिका ने गोलकर स्कोर 1-1 कर दिया। इसके चार मिनट बाद 42वें मिनट में ईशिका ने मैदानी गोलकर भारत को 2-1 से आगे कर दिया।