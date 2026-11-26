पीटीआई, भोपाल। शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय महिला हॉकी टीम शुक्रवार को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी (ACT) के सेमीफाइनल में मलेशिया का सामना करेगी। इस मुकाबले में भारत का लक्ष्य अपने एशियाई प्रतिद्वंद्वी पर अपना दबदबा बनाए रखना और फाइनल में पहुंचकर लगातार तीसरी बार खिताब जीतकर ऐतिहासिक हैट्रिक की ओर कदम बढ़ाना होगा।

दूसरे सेमीफाइनल में जापान का मुकाबला ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन से होगा। भारत ने लीग चरण के अपने पांचों मैचों में जीत हासिल की है और कुल मिलाकर लगातार 14 मैचों से अजेय है। अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर भारत ने विश्व रैंकिंग में चौथा स्थान हासिल किया है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

टीम इंडिया की शानदार फॉर्म सेमीफाइनल में भारत का पलड़ा भारी माना जा रहा है। इससे पहले राउंड-रॉबिन चरण में भारत ने मलेशिया को 4-1 से हराया था, जबकि उस मैच में शुरुआत में भारत पिछड़ गया था। भारत इस समय जबरदस्त फॉर्म में है। टीम ने थाइलैंड को 7-0 और जापान को 4-0 से करारी शिकस्त दी।