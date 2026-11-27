स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला हॉकी टीम ने विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली है। शुक्रवार को खेले गए सेमीफाइनल मैच में भारतीय महिला टीम ने मलेशिया को 6-2 के बड़े अंतर से मात दी। भारत का फाइनल में चीन से सामना होगा।

सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने पूरे मैच में दबदबा बनाए रखा। भारतीय टीम ने अब तक एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है। दीपिका ने फिर किया कमाल सेमीफाइनल मैच में दीपिका ने एक बार फिर कमाल दिखाया और दो गोल दागे। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में शुरुआत से ही शानदार खेल दिखाया। भारत को पहले क्वार्टर में मुमताज खान ने गोल कर बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में भारतीय टीम ने आक्रामक खेल दिखाया और दो गोल किए. 18वें मिनट में नवनीत कौर ने गोल दाला, वहीं दीपिका ने 25वें और 30वें मिनट में गोल किया। मलेशिया ने दूसरे क्वार्टर में एक गोल किया। पहले हाफ तक भारतीय टीम 4-1 से आगे थी।