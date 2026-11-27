Womens Asian Hockey Champions Trophy 2026: फाइनल में पहुंची भारतीय महिला टीम, मलेशिया को 6-2 से हराया
भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में शुरुआत से ही शानदार खेल दिखाया। भारतीय टीम ने मलेशिया पर दबाव बनाए रखा और बड़े अंतर से जीत दर्ज की।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला हॉकी टीम ने विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली है। शुक्रवार को खेले गए सेमीफाइनल मैच में भारतीय महिला टीम ने मलेशिया को 6-2 के बड़े अंतर से मात दी। भारत का फाइनल में चीन से सामना होगा।
सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने पूरे मैच में दबदबा बनाए रखा। भारतीय टीम ने अब तक एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है।
दीपिका ने फिर किया कमाल
सेमीफाइनल मैच में दीपिका ने एक बार फिर कमाल दिखाया और दो गोल दागे। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में शुरुआत से ही शानदार खेल दिखाया। भारत को पहले क्वार्टर में मुमताज खान ने गोल कर बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में भारतीय टीम ने आक्रामक खेल दिखाया और दो गोल किए. 18वें मिनट में नवनीत कौर ने गोल दाला, वहीं दीपिका ने 25वें और 30वें मिनट में गोल किया। मलेशिया ने दूसरे क्वार्टर में एक गोल किया। पहले हाफ तक भारतीय टीम 4-1 से आगे थी।
सुनेलिटा टोप्पो ने तीसरे क्वार्टर में भारत की बढ़त को 5-1 कर दिया। आखिरी क्वार्टर में मलेशिया ने एक गोल दागकर अंतर को कम किया। मगर भारत के लिए इशिका ने एक गोल कर भारत को 6-2 से जीत दिला दी।
चीन से होगा खिताब के लिए मुकाबला
टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में चीन ने जापान को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। अब 28 नवंबर को खिताबी मुकाबले में भारत और चीन आमने-सामने होंगे।
यह भी पढ़ें- IND vs JPN: नहीं थम रहा भारतीय बेटियों का विजय रथ, जापान को रौंदकर लगातार पांचवीं जीत दर्ज की; दीपिका ने फिर बिखेरा जलवा
यह भी पढ़ें- खिताबी हैट्रिक से दो कदम दूर भारतीय बेटियां, 14 मैचों से अजेय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में मलेशिया का करेगी सामना