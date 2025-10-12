जोहोर कप में भारत का अजेय अभियान जारी, न्यूजीलैंड को 4-2 से हराकर टूर्नामेंट में दर्ज की लगातार दूसरी जीत

जोहोर, प्रेट्र। भारतीय जूनियर मेंस हॉकी टीम ने रविवार को न्यूजीलैंड को 4-2 से हराकर सुल्तान जोहोर कप में लगातार दूसरी जीत के साथ अपना अजेय अभियान जारी रखा। भारत के लिए अर्शदीप सिंह (दूसरे मिनट), पीबी सुनील (15वें मिनट), अरिजीत सिंह हुंडल (26वें मिनट) और आर कुमुर (47वें मिनट) ने गोल किए, जबकि न्यूजीलैंड के लिए गस नेल्सन (41वें मिनट) और ऐडन मैक्स (52वें मिनट) ने गोल दागे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारत ने इससे पहले टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में ब्रिटेन को 3-2 से हराया था। भारत ने पहला गोल शुरुआती क्वार्टर के दूसरे मिनट में कर दिया, जिसमें अर्शदीप ने आसान मौके को गोल में बदल दिया। उन्होंने दाईं ओर से सर्कल में तेजी से दौड़ लगाई और शॉट लगाया, लेकिन शुरुआत में न्यूजीलैंड के गोलकीपर ने इसे बचा लिया लेकिन वह रिबाउंड पर गोल करने में सफल रहे।