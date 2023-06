Women Junior Asia Cup 2023: भारत महिला जूनियर एशिया कप के फाइनल में, हॉकी विश्व कप के लिए किया क्वालीफाई

नई दिल्ली, आईएएनएस। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने शनिवार को महिला जूनियर एशिया कप 2023 के सेमीफाइनल मुकाबले में मेजबान जापान को 1-0 से हरा दिया। मैच का एकमात्र गोल सुनिलिता टोप्पो ने किया। भारत का फाइनल में कोरिया से होगा। इसके साथ ही भारत हॉकी विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर गया।

मैच में भारत शुरुआत से ही आक्रामक था। जापान को दबाव में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण खेल खेला। हालांकि, मेजबान ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने भारत पर दबाव बनाने के लिए गोल करने के अवसर भी बनाने शुरू कर दिए थे। जापान ने कुछ पेनल्टी कार्नर जीते, लेकिन उन्हें गोल में बदलने में असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप पहला क्वार्टर गोलरहित रहा।

दूसरा क्वार्टर में दोनों टीमों ने आक्रामक होकर खेला। जापान दो बार गोल करने के करीब पहुंचा, लेकिन भारत की गोलकीपर माधुरी किंडो ने बेहतरीन बचाव कर मेजबान टीम को आगे बढ़ने से रोक दिया। दूसरा क्वार्टर भी गोल रहित था।

