IND vs JPN: हरमनप्रीत सिंह की सेना ने लगाई जीत की हैट्रिक, जापान को 4-1 से दी करारी शिकस्त

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 में जीत की हैट्रिक लगा दी है। भारत ने शुक्रवार को हुए मुकाबले में जापान को 4-1 से करारी शिकस्त दी है। भारत इससे पहले बांग्लादेश और चीन को हरा चुका है।

भारत के लिए मुकाबले में अभिषेक ने सबसे ज्यादा दो गोल दागे। अभिषेक ने दोनों ही फील्ड गोल किए। वहीं हरमनप्रीत सिंह ने एक बार फिर अपने ड्रैग फ्लिक का कमाल दिखाया और पेनाल्टी कॉर्नर से बेहतरीन गोल किया। इसके अलावा, विष्णुकांत सिंह ने भी गोल दागा। विष्णुकांत का ये पहला अंतरराष्ट्रीय गो गोल रहा, जिस वजह से भारत ने मुकाबला जीत लिया। तीन क्वार्टर तक रहा कड़ा मुकाबला भारत ने पहले क्वार्टर में अभिषेक के मैदानी गोल से शानदार बढ़त बना ली थी। मगर आखिरी मिनट में जापान को पेनाल्टी स्ट्रोक मिला, जिसका फायदा उठाते हुए शोता यमादा ने इकलौता गोल किया।