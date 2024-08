बता दें कि ब्रिटेन के फॉरवर्ड विल कैलनन से रोहिदास की भारत बनाम ब्रिटेन मैच में टक्कर हो गई थी। रोहिदास ने मिडफील्ड में भिड़ंत से बचने की कोशिश की और उनकी हॉकी स्टिक कैलनन के चेहरे पर जा ली। इस पर रेफरी ने शुरू में इस घटना को गंभीर नहीं माना । हालांकि, वीडियो के बाद ये फैसला पलट दिया गया और रोहिदास को रेड कार्ड दिया गया।

Amit Rohidas has been banned for one match at the Paris 2024 Olympics hockey tournament and will now be missing India’s semi-finals match against Germany tomorrow: Paris Olympics 2024 pic.twitter.com/xAik8fWRbt