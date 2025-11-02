सीए पंकज के साथ परिणय सूत्र में बंधी पूर्व हॉकी कप्तान रानी रामपाल, दिग्गजों हस्तियां रहीं मौजूद

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और पद्मश्री रानी रामपाल रविवार को सीए पंकज के साथ परिणय सूत्र में बंध गईं। शादी समारोह कुरुक्षेत्र पिपली रोड पर एक निजी मैरिज पैलेस में हुआ। इसमें खेल प्रेमियों के साथ कई अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।

रानी रामपाल के पिता रामपाल ने बीमार होने के कारण व्हीलचेयर पर बैठकर ही सभी रस्में पूरी की। शादी में कई बार ऐसा समय आया कि लाडली बेटी पिता को व्हीलचेयर पर देख मायूस दिखी। इस शादी में कई खेल हस्तियों ने हिस्सा लिया।

शाहबाद के माडल टाउन निवासी रानी ने सीए पंकज के साथ सात फेरे लेकर नए जीवन की शुरुआत की। दोपहर को बारात पहुंची उसके बाद वरमाला की रस्म जोर-शोर से की गई। दोपहर बाद हिंदू रीति-रिवाजों के साथ शादी की सभी रस्में संपन्न हुईं।

व्हीलचेयर पर पिता को देखकर हुई आंखें नम रानी के पिता रामपाल को जैसे ही शादी समारोह के बीच व्हीलचेयर पर लाया गया। उन्हें देखकर बेटी रानी की आंखें नम हो गईं। उसके बाद पिता ने जहां नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। वहीं व्हीलचेयर पर ही शादी की सभी रस्में निभाई।