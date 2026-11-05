पूर्व हॉकी कप्तान के घर लाखों की चोरी, 1980 ओलंपिक्स का बेशकीमती गोल्ड मेडल भी उड़ा ले गए चोर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान एमएम सोमाया के बेंगलुरू वाले घर में चोरी हुई, जहां चोरों ने उनके 1980 मॉस्को ओलंपिक्स के बेशकीमती गोल्ड मेडल को भी गायब कर दिया। उनके घर से गोल्ड मेडल समेत कुल तीन लाख से ज्यादा के सामान की चोरी हुई।

यह मामला 28 अक्टूबर का है। सोमाया इस दौरान दो दिन पहले ही घर छोड़कर अपने परिवार के साथ कर्नाटक के कोडागु के लिए निकल गए थे। लगभग सुबह 7:15 पर सोमाया के पड़ोसी नारायण ने देखा कि ओलंपियन के घर का दरवाजा खुला है, जिसके बाद पड़ोसी ने सोमाया को इस बारे में बताया।

पड़ोसी के सीसीटीवी फूटेज से पता चला कि दो अज्ञात व्यक्ति देर रात 2:34 पर घर में घुसे। वीडियो में देखा गया कि एक चोर ने नीली और दूसरे ने लाल शर्ट पहन रखी थी। आरोप है कि दोनों ने घर में घुसकर कीमती सामान की चोरी की।

गोल्ड के अलावा ये मेडल भी चोरी एफआईआर के मुताबिक 1980 ओलंपिक गोल्ड मेडल के अलावा, चोर ने 1982 एशियन गेम्स सिल्वर मेडल, 1986 एशियन गेम्स कांस्य पदक और 1982 की चैंपिंयस ट्रॉफी का ब्रॉन्ज भी गायब किया है। इसके अलावा, 72-72 ग्राम के दो सिल्वर कप, 10 ग्राम के सोने की चूड़ी, छह चांदी के चम्मच, सिल्वर पॉट, 8 ग्राम के सोने का सिक्का और 30,000 रूपये कैश भी चुराया है। पुलिस शिकायत के मुताबिक मेडल्स को छोड़कर कुल 3.53 लाख की चोरी हुई है।