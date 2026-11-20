कोरिया के विरुद्ध जीत से अपना दबदबा कायम रखना चाहेगा भारत, कप्तान सलीमा टेटे पर होंगी निगाहें
भारतीय महिला टीम का सामना एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में शनिवार को दक्षिण कोरिया से होगा, जहां भारत की नजर जीत से अपना दबदबा कायम रखने पर होगी।
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प्रेट्र, भोपाल। भारतीय टीम की निगाहें शनिवार को दक्षिण कोरिया के विरुद्ध महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हाकी टूर्नामेंट के अपने दूसरे राउंड रॉबिन मुकाबले में जीत की लय जारी रखते हुए महाद्वीप में अपना दबदबा बरकरार रखने पर लगी होंगी।
गत चैंपियन और तीन बार खिताब जीत चुकी भारतीय टीम ने गुरुवार को छह टीमों के इस टूर्नामेंट में मलेशिया को 4-1 से हराकर शानदार शुरुआत की।
भारत ने 2016, 2023 और 2024 में इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। भारत और तीन बार की चैंपियन दक्षिण कोरिया महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे सफल टीमें हैं।
सलीमा टेटे पर होगी निगाहें
कप्तान सलीमा टेटे की अगुआई और मुख्य कोच शार्ड मारिन के मार्गदर्शन में भारतीय टीम 2026 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद इस टूर्नामेंट में उतरी है जिससे उसने लॉस एंजिलिस 2028 ओलिंपिक के लिए भी अपनी जगह पक्की की थी।
मारिन और उनकी टीम इस टूर्नामेंट का इस्तेमाल टीम में नए खिलाड़ियों को मौका देने और बेंच स्ट्रेंथ मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। इसी रणनीति के तहत अनुभवी गोलकीपर सविता पूनिया और डिफेंडर इशिका चौधरी को आराम दिया गया है जबकि गोलकीपर बीचू देवी और बंसारी सोलंकी को रोटेट किया जा रहा है।
भारतीय टीम ने मलेशिया के विरुद्ध पहले मुकाबले में एक गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की थी। जूनियर स्तर से आगे बढ़कर सीनियर टीम में जगह बनाने वाली डिफेंडर पूजा साहू ने अपने पहले अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया।
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