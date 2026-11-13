IOA Elections 2026: हार के बाद पीटी उषा को मिला आइस हॉकी का सहारा, चुनावी राह में अब भी फंसा बड़ा पेंच

पीटीआई, नई दिल्ली। भारतीय ओलिंपिक संघ (IOA) की अध्यक्ष पीटी उषा के दोबारा इस पद पर चुनाव लड़ने की उम्मीदें बरकरार हैं। खेल के दिग्गज खिलाड़ियों के समूह (एसओएम) के चुनाव में हार का सामना करने के कुछ दिन बाद गुरुवार को भारतीय आइस हॉकी संघ (IHI) ने उन्हें अपने दो प्रतिनिधियों में से एक के रूप में नामित किया।

उषा को आइस हॉकी के राष्ट्रीय महासंघ की महिला प्रतिनिधि बनाया गया है, जबकि महासंघ के सचिव हरजिंदर सिंह पुरुष प्रतिनिधि होंगे। आईओए चुनाव में मतदान का अधिकार रखने वाले सभी 30 राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को चुनाव अधिकारी संजय कुमार श्रीवास्तव ने गुरुवार दोपहर तीन बजे तक महासंघ की आम सभा (जनरल बॉडी) के लिए एक पुरुष और एक महिला प्रतिनिधि नामित करने का निर्देश दिया था।

पीटी उषा के सामने बड़ी चुनौती हालांकि, सोमवार को चुनाव अधिकारी की ओर से जारी अधिसूचना में एक शर्त रखी गई थी कि नामित सदस्य संबंधित राष्ट्रीय खेल महासंघ का सदस्य होना चाहिए। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रैक एवं फील्ड की दिग्गज खिलाड़ी पीटी उषा इस शर्त को पूरा करती हैं या नहीं। अधिसूचना में कहा गया है कि प्रत्येक प्रतिनिधि संबंधित राष्ट्रीय खेल महासंघ का सदस्य, भारत का नागरिक और 70 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए।