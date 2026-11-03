एशियन चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का टिकट कटाने उतरेगी भारतीय हॉकी टीम, टूर्नामेंट में अजेय रही है 'सरपंच साहब' की सेना

जागरण संवाददाता, मोहाली। भारतीय हॉकी टीम एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल का टिकट पक्का करने के लिए दक्षिण कोरिया के खिलाफ जब उतरेगी तो उसके हौसले बुलंद होंगे। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अभी तक अजेय रही है। वहीं, दक्षिण कोरिया पर लीग मैच के दौरान भारतीय टीम से 8-0 से मिली हार का भी दबाव होगा।

मोहाली के ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम में बुधवार को तीन मैच खेले जाएंगे। भारत और दक्षिण कोरिया के अलावा दूसरा सेमीफाइनल मैच जापान और मलेशिया के बीच खेला जाएगा। जबकि चीन और बांग्लादेश पांचवें स्थान के लिए भिड़ेंगे। बता दें कि एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लीग मैच जालंधर में खेले गए थे। जबकि सेमीफाइनल व फाइनल मोहाली में खेले जाएंगे।

भारतीय हॉकी टीम पर रहेंगी नजरें बुधवार को सबकी नजरें भारतीय टीम पर होंगी क्योंकि भारतीय टीम की कोशिश दक्षिण कोरिया को हराकर 7वीं बार फाइनल में जाने को होंगी। प्रदर्शन के लिहाज से भारतीय टीम का पलड़ा भारी है क्योंकि लीग मैच में भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को 8-0 से शिकस्त दी थी। वहीं, 2025 के फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को ही 4-1 से हराकर ट्रॉफी जीती थी।