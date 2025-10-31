Himachal News: अचानक चल गई धूप में रखी बंदूक, गोली लगने से महिला गंभीर रूप से घायल
बंगाणा के राजपुरा गांव में एक दुखद घटना घटी। आंगन में काम करते समय एक महिला, अनीता देवी, गलती से बंदूक चलने से गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें तुरंत ऊना के अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, बंगाणा। उपमंडल बंगाणा की डीहर पंचायत के गांव राजपुरा में रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक घर में रखी बंदूक अचानक चल गई और उसकी चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।
घायल महिला की पहचान 45 वर्षीय अनीता देवी पत्नी देसराज निवासी राजपुरा के रूप में हुई है। हादसे के बाद स्वजनों ने घायल महिला को तुरंत क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया।
मिली जानकारी के अनुसार, रविवार दोपहर अनीता देवी अपने घर के आंगन में काम कर रही थी। धूप में रखी बंदूक को वह उठाने लगी, इसी दौरान ट्रिगर दब जाने से अचानक गोली चल गई। बंदूक के छर्रे महिला के पेट में जा लगे, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ी। आवाज सुनकर घरवाले दौड़े और घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया।
घटना की सूचना मिलते ही बंगाणा थाना प्रभारी रोहित चौधरी अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में यह मामला लापरवाही से हुआ हादसा प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस ने बंदूक जब्त कर ली है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हथियार लाइसेंसी है या नहीं।
थाना प्रभारी ने बताया कि गोली चलने के कारणों की विस्तृत जांच जारी है। पुलिस यह भी देख रही है कि बंदूक सुरक्षित स्थिति में रखी गई थी या नहीं। वहीं, गांव में इस घटना से दहशत का माहौल है और लोग परिवार के प्रति संवेदना जता रहे हैं।
