ऊना में मातम में तब्दील हुई खुशियां, दुल्हन बनने से पहले हुआ मर्डर; अधजली हालत में मिला युवती का शव

ऊना के बेरिया जोल गांव में एक युवती का अधजला शव बरामद हुआ जिसकी शादी 24 सितंबर को होनी थी। युवती के चेहरे और गले पर कट के निशान मिले हैं जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। शादी की खुशियां मातम में बदल गई।

जागरण टीम, ऊना\बडूही। जिला के चिंतपूर्णी विस क्षेत्र के तहत पड़ते जोल पुलिस चौकी क्षेत्र के तहत पडते गांव बैरियां में शादी के एक दिन पहले करीब 24 वर्षीय युवती का शव घर से 500 मीटर दूर जली हुई अवस्था में बरामद हुआ है। युवती के चेहरे व गले पर कट के निशान भी पाए गए हैं।

शादी से एक दिन पहले उसका शव घर से 500 मीटर दूर सडक़ के साथ मिलने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे है। क्योंकि 24 सितंबर बुधवार को युवती की शादी होनी तय थी। ऐसी अशंका जताई जा रही है कि युवती को रात के समय घर से यहां बुलाया और बेरहमी से उसकी हत्या करके फरार हो गया।

युवती की पहचान अंशिका ठाकुर पुत्री स्व. विपिन ठाकुर निवासी बैरियां के रुप में हुई है। पुलिस ने हत्या की अशंका को देखते हुए फरार आरोपित के खिलाफ हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज करके आगामी जांच शुरु कर दी है। जौल पुलिस ने साक्ष्यों को खंगालने के लिए फोरेंसिक टीम को धर्मशाला से बुलाया है। बुधवार को टीम मौकेपर पहुंचकर अहम साक्ष्य जुटाएगी।

जानकारी के अनुसार मंगलवार को बाद दोपहर फोरेस्ट गार्ड ने बैरियां गांव में बैरियां-रामनगर सडक़ से कुछ दूरी पर एक युवती के को शव को देखा। इसकी सूचना जोल पुलिस चौकी को दी। सूचना मिलते ही पुलिस चौकी प्रभारी अशोक कुमार टीम के सथ मौका पर पहुंचे। जैसे ही युवती के शव की सूचना लोगों को मिली तो भारी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए।

युवती के स्वजन जब घटनास्थल पर पहुंचे तो अपनी लाडली को मृत अवस्था में देखकर उनका बुरा हाल हो गया। मौके पर पहुंचे लोग युवती के स्वजनों को ढांढस बंधाते रहे। मृतक युवती की शादी भिंडला गांव के एक युवक के साथ 24 सितंबर बुधवार को होनी तय थी। युवती के पिता का साया सिर पर न होने के चलते उसकी माता व अन्य स्वजनों ने शादी की सभी तैयारियां की हुई थी। घर में शादी वाले माहौल के बीच जैसे ही उसकी मौत की खबर मिली तो खुशियां मातम में बदल गई।