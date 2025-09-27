Language
    ऊना में शादी समारोह में खूनी झड़प: पुरानी रंजिश में दो युवकों पर चाकू से हमला; एक की हालत गंभीर

    By Chanchal Bali Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 07:01 PM (IST)

    ऊना के मलाहत गांव में विवाह समारोह के दौरान पुरानी रंजिश के चलते दो युवकों पर चाकू से हमला किया गया। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हेमंत ठाकुर ने रोहित उर्फ टिंकू पर हमले का आरोप लगाया है।

    मलाहत में विवाह समारोह में दो दोस्तो पर चाकू से हमला (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, ऊना। जिला मुख्यालय के समीप मलाहत गांव में शुक्रवार देर सांय विवाह समारोह में शामिल होने आए दो युवको के साथ पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलोच करने पर विवाद बढ़ गया। इस विवाद में एक युवक ने अपनी कार से चाकू निकालकर दो युवको पर वार कर दिया। जिससे दोनो युवक घायल हो गए।

    जिन्हें उपचार के लिए ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां पर एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसे पीजीआई चंडीगढ़ रैफर कर दिया है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार हेमंत ठाकुर पुत्र नरेश जसवाल निवासी रक्कड कलोनी ने बताया कि वह जल शक्ति विभाग में नौकरी करता है।

    वह शुक्रवार देर सांय अपने दोस्त के साथ गाड़ी में सवार होकर विवाह समारोह में शामिल होने के लिए निकले। जब वह रक्कड़ कालेानी में विवाह समारोह स्थल पर पहुंचे तो वहां पर उनके ही गांव का रोहित उर्फ टिंकु पुत्र कुशल सिंह अपनी गाड़ी में दोस्तो के साथ पहुंचा। रोहित उर्फ टिंकू ने अपनी गाड़ी से निकलते ही मुझे तथा मेरे दोस्त गौरव पुत्र जनकराज को गालियां निकालनी शुरू कर दी।

    जिसका जब हमने विरोध किया तो रोहित अपनी कार से चाकू निकालकर लाया और मेरे व मेरे दोस्त गौरव पर वार कर दिया। चाकू के वार से वे दोनो लहूलुहान हो गए। जिन्हें स्थानीय लाोगो द्वारा ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां पर चिकित्सको ने गौरव की गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई चंडीगढ़ रैफर कर दिया, जबकि हेमंत का ऊना में ही उपचार किया जा रहा है।

    वहीं घटना की सूचना मिलते ही सदर पुलिस मौका पर पहुंची और स्थानीय लाेगो व घायल हेमंत के ब्यानो के आधार पर आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला के एएसपी सुरेन्द्र शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।