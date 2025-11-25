ऊना गोलीकांड का वीडियो वायरल, SP ने शुरू की जांच

संवाद सहयोगी,ऊना। जिला मुख्यालय के साथ लगते लालसिंगी में 19 नवंबर की रात को रिजार्ट के बाहर हुए गोलीकांड का वीडियो सोमवार सुबह इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। वीडियो को कई लोगों ने देखा और एक-दूसरे को भेजने की होड़ सी मच गई।

अहम सुराग लीक होने का संज्ञान लेते हुए उपायुक्त जतिन लाल ने एसपी अमित यादव को पता लगाने के निर्देश दिए कि किस स्तर पर कोताही हुई है। एसपी ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रसारित वीडियो में आशु पुरी घटनास्थल पर खड़ा दिखाई देता है। वीडियो में आरोपित ने आशु पर पहली गोली छाती पर चलाई, जिससे वह नीचे गिर गया।

इसके बाद उस पर चार और गोलियां दाग दी। गोली चलते ही आशु के साथी गाड़ी से तलवारें निकालकर गोली मारने वाले व उसके साथियों पर हमला कर देते हैं। इस अफरातफरी के बीच आशु के साथी उसे उठाकर एक कार में अस्पताल ले जाते दिखते हैं।