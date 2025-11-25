Language
    ऊना गोलीकांड का वीडियो वायरल, SP ने शुरू की जांच

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 08:42 AM (IST)

    ऊना में हुए गोलीकांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस अधीक्षक ने वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस वीडियो की सच्चाई का पता लगाने और दोषियों की पहचान करने में जुटी है। एसपी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है, ताकि पीड़ित को जल्द इंसाफ मिल सके।

    ऊना में हुए गोलीकांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है (फाइल फोटो)

    संवाद सहयोगी,ऊना। जिला मुख्यालय के साथ लगते लालसिंगी में 19 नवंबर की रात को रिजार्ट के बाहर हुए गोलीकांड का वीडियो सोमवार सुबह इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। वीडियो को कई लोगों ने देखा और एक-दूसरे को भेजने की होड़ सी मच गई।

    अहम सुराग लीक होने का संज्ञान लेते हुए उपायुक्त जतिन लाल ने एसपी अमित यादव को पता लगाने के निर्देश दिए कि किस स्तर पर कोताही हुई है। एसपी ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रसारित वीडियो में आशु पुरी घटनास्थल पर खड़ा दिखाई देता है। वीडियो में आरोपित ने आशु पर पहली गोली छाती पर चलाई, जिससे वह नीचे गिर गया।

    इसके बाद उस पर चार और गोलियां दाग दी। गोली चलते ही आशु के साथी गाड़ी से तलवारें निकालकर गोली मारने वाले व उसके साथियों पर हमला कर देते हैं। इस अफरातफरी के बीच आशु के साथी उसे उठाकर एक कार में अस्पताल ले जाते दिखते हैं।

    एसपी ने कहा कि इस मामले में यदि पुलिस विभाग की तरफ से कोताही हुई है तो कोताही बरतने वालों को सस्पेंड किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगले आदेश तक किसी भी प्लेटफार्म पर ऐसे वीडियो या संबंधित सामग्री को प्रसारित या प्रकाशित नहीं करेगा।