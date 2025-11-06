ऊना में स्कॉर्पियो गाड़ी में हो रही थी शराब की तस्करी, पुलिस ने नाके पर रोककर तलाशी ली तो निकली बड़ी खेप

संवाद सहयोगी, ऊना। जिला ऊना में स्कॉर्पियो गाड़ी अवैध रूप से शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने आरोपित को शराब की बड़ी खेप सहित पकड़ा है। शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है।



बंगाणा पुलिस ने डुमखर में एक स्कार्पियो गाड़ी से देसी शराब की 60 पेटियां बरामद की हैं।

पुलिस ने अवैध शराब व स्कॉर्पियो को जब्त किया है।

पुलिस ने गिरफ्तार किया होशियारपुर निवासी पुलिस ने स्कॉर्पियो चालक विशाल निवासी हैबौवाल तहसील गढ़शंकर जिला होशियारपुर पंजाब को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। देर रात नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई जानकारी के अनुसार बंगाणा पुलिस ने बुधवार देर रात गुप्त सूचना के आधार पर डुमखर गांव में नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान ऊना की तरफ से आ रही स्कार्पियो डीएल5सीई-5522 को जांच के लिए रोका। पुलिस ने स्कॉर्पियो की जांच की तो उसमें भारी मात्रा में शराब की पेटियां रखी हुई थी।