ऊना में स्कॉर्पियो गाड़ी में हो रही थी शराब की तस्करी, पुलिस ने नाके पर रोककर तलाशी ली तो निकली बड़ी खेप
ऊना जिले में बंगाणा पुलिस ने डुमखर में एक स्कार्पियो गाड़ी से अवैध शराब की 60 पेटियां बरामद की हैं। पुलिस ने होशियारपुर निवासी चालक विशाल को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। नाकाबंदी के दौरान स्कार्पियो में शराब मिली, परमिट न दिखा पाने पर चालक गिरफ्तार हुआ। पुलिस तस्करी के तार जोड़ने में जुटी है और नशे के खिलाफ अभियान जारी है।
संवाद सहयोगी, ऊना। जिला ऊना में स्कॉर्पियो गाड़ी अवैध रूप से शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने आरोपित को शराब की बड़ी खेप सहित पकड़ा है। शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है।
बंगाणा पुलिस ने डुमखर में एक स्कार्पियो गाड़ी से देसी शराब की 60 पेटियां बरामद की हैं।
पुलिस ने अवैध शराब व स्कॉर्पियो को जब्त किया है।
पुलिस ने गिरफ्तार किया होशियारपुर निवासी
पुलिस ने स्कॉर्पियो चालक विशाल निवासी हैबौवाल तहसील गढ़शंकर जिला होशियारपुर पंजाब को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
देर रात नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई
जानकारी के अनुसार बंगाणा पुलिस ने बुधवार देर रात गुप्त सूचना के आधार पर डुमखर गांव में नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान ऊना की तरफ से आ रही स्कार्पियो डीएल5सीई-5522 को जांच के लिए रोका। पुलिस ने स्कॉर्पियो की जांच की तो उसमें भारी मात्रा में शराब की पेटियां रखी हुई थी।
परमिट व दस्तावेज नहीं कर पाया पेश
पुलिस ने जब स्कार्पियो चालक से शराब का परमिट व अन्य दस्तावेज मांगे तो चालक मौका पर कोई भी परमिट व अन्य दस्तावेज नहीं दिखा सका। इसके बाद पुलिस ने देसी शराब की 60 पेटी को जब्त करके स्कॉर्पियो चालक विशाल को गिरफ्तार करके आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
तस्करी के तार जोड़ रही पुलिस : एएसपी
जिला के एएसपी सुरेन्द्र शर्मा ने बताया कि जिला में नशे के खिलाफ पुलिस ने अभियान शुरू किया हुआ है। जिसके तहत बंगाणा पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से देसी शराब की खेप बरामद की है। पुलिस आरोपित चालक से यह जानने का प्रयास कर रही है कि यह नशे की खेप कहां से लाई जा रही थी और इसकी डिलीवरी किसे करनी थी।
