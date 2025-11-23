Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल में तीन सड़क हादसे, एक की मौत व तीन घायल

    By Satish Chandan Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 11:31 PM (IST)

    ऊना जिले में अलग-अलग सड़क हादसों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन घायल हो गए। लोअर बसाल में HRTC बस ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। रामपुर चौक पर बाइक ने स्कूटी को टक्कर मारी, जिससे स्कूटी चालक घायल हो गया। बड़ूही पेट्रोल पंप के पास बाइक और कार की टक्कर में दो युवक घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा उपायों की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सड़क हादसे में एक की मौत। सांकेतिक फोटो

    जागरण टीम, ऊना। जिला ऊना में शनिवार रात व रविवार को हुए अलग-अलग तीन सड़क हादसों में एक व्यक्ति की मौत हो गई व तीन घायल हो गए। पहले हादसे में पुलिस थाना ऊना के अंतर्गत लोअर बसाल में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस ने सड़क पार कर रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान विजय कुमार पुत्र योगराज निवासी लोअर बसाल के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बस चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है।


    पुलिस को दी शिकायत में लोअर बसाल में कारपेंटर की दुकान करने वाले मोहिन्द्र सिंह निवासी लोअर बसाल ने बताया कि शनिवार देरसायं विजय कुमार सड़क पार कर रहा था तो ऊना की तरफ से आ रही बस (एचपी38डी-0381) ने उसे टक्कर मार दी।


    इसके अलावा रामपुर चौक पर हुए हादसे में बाइक की टक्कर से स्कूटी चालक घायल हो गया। उसे ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल भर्ती कराया गया है। घायल की पहचान शेर सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह निवासी बाथू के रूप में हुई है। सदर पुलिस ने बाइक चालक के विरुद्ध मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है।

    पुलिस को दी शिकायत में विशाल मेगा मार्ट ऊना में कार्यरत शेर सिंह निवासी बाथू ने बताया कि वह शनिवार रात ड्यूटी के बाद स्कूटी पर घर जा रहा था तो रामपुर चौक के पास एक कार ने अपने से आगे चल रही स्कूटी को ओवरटेक किया तो पीछे से आ रही बाइक एचपी78-6845 के चालक सन्नी कुमार ने कार को टांग मारने की कोशिश की। इससे बाइक अनियंत्रित हो गई और उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी।


    तीसरा हादसा रविवार को ऊना-धर्मशाला मुख्य मार्ग पर बड़ूही पेट्रोल पंप के पास स्थित चौक में हुआ। बुलेट बाइक और कार की जोरदार टक्कर में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पूरी तरह चकनाचूर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक अंब से ऊना की ओर आ रही थी व कार चालक बड़ूही से टकारला की ओर मुड़ रहा था।

    स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में यह चौथा हादसा है। लगातार हो रही दुर्घटनाओं से लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि बड़ूही-टकारला चौक को तुरंत सुरक्षित बनाया जाए।

    यहां पर उचित संकेतक, स्पीड ब्रेकर और यातायात प्रबंधन के इंतजाम किए जाएं ताकि हादसों पर लगाम लग सके। घटना के बाद लोगों ने घायल युवकों को अपनी गाड़ी से ऊना अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल घायलों की पहचान नहीं हो पाई है। थाना प्रभारी अंब रूप सिंह ने बताया कि टक्कर के कारणों की विस्तृत जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।