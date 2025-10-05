Language
    Una News: बंगाणा में विश्व पशु कल्याण दिवस आयोजित, पशुपालकों को मिली आधुनिक तकनीकों की जानकारी

    By Neeraj Kumari Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 04:30 AM (IST)

    बंगाणा में विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया गया जिसमें पशुपालकों को पशुओं की देखभाल टीकाकरण और आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी गई। डॉ. राजेश कुमार जंगा ने पशुपालन को किसानों के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत बताया और आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। डॉ. अभिनव सोनी ने संतुलित आहार और नियमित स्वास्थ्य जांच की सलाह दी। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

    पशुपालन की आधुनिक तकनीकें अपनाकर आत्मनिर्भर बनें किसान। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, बंगाणा। उपमंडल बंगाणा में विश्व पशु कल्याण दिवस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के करीब सौ पशुपालकों ने भाग लिया और पशुओं की देखभाल, रोग नियंत्रण, टीकाकरण और आधुनिक पशुपालन तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त की।

    कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पशु चिकित्सक अधिकारी डॉ. राजेश कुमार जंगा ने की। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों व पशुपालकों की आर्थिकी को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। पशुपालन विभाग सोसायटी के माध्यम से पशुपालकों को संगठित व जागरूक बनाकर आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखता है।

    डॉ. राजेश ने कहा कि वर्तमान समय में पशुपालन किसानों के लिए महत्वपूर्ण आय का साधन बनता जा रहा है। यदि पशुपालक आधुनिक तकनीकों को अपनाएं, समय-समय पर पशुओं का टीकाकरण करवाएं और वैज्ञानिक पद्धतियों से पशुओं की देखभाल करें तो यह क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित हो सकता है।

    कार्यक्रम में डॉ. अभिनव सोनी ने पशुपालकों के साथ पशुओं के संतुलित आहार, रोगों की रोकथाम और दुधारू पशुओं की देखभाल से संबंधित जानकारी साझा की।

    डॉ. सोनी ने कहा कि पशुपालक नियमित रूप से पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण करवाएं और किसी भी बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें।

    कार्यक्रम का समापन पशुपालकों को धन्यवाद ज्ञापन और पशु कल्याण के प्रति जागरूकता की शपथ के साथ किया गया। इस मौके पर डॉ. श्रेया ठाकुर रायपुर, डॉ. दीपशिखा चौकीमन्यार, डॉ. रजत दत्ता थानाकला, जिला परिषद सदस्य सत्या देवी, उपप्रधान अजय शर्मा और अन्य गण्यमान्य उपस्थित रहे।