Anshika Murder Case: साल 2023 में लव मैरिज, 2024 में तलाक और 2025 में फिर शादी, दो साल तक ऐसे रही अंशिका की जिदंगी

ऊना के बंगाणा में अंशिका और प्रवेश कुमार की दोस्ती प्यार में बदल गई लेकिन परिवार की असहमति के कारण तनाव बना रहा। 2024 में तलाक के बावजूद उनके संबंध बने रहे और उन्होंने मई 2025 में फिर से शादी कर ली। जब अंशिका की गर्भावस्था का पता चला तो परिवारों ने हिंदू रीति-रिवाज से शादी करने का फैसला किया। हालांकि प्रवेश को गर्भपात की जानकारी मिलने पर विवाद हुआ

संवाद सहयोगी, ऊना। बंगाणा उपमंडल के गांव बैरियां मंझड़ की अंशिका व भिंडला निवासी फौजी प्रवेश कुमार की दोस्ती पांच वर्ष पूर्व हुई थी जो प्यार में बदली। मृतका की मां द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि दोनों ने स्वजनों की सहमति के बिना वर्ष 2023 में कोर्ट मैरिज की। इस पर दोनों के परिवारों ने आपत्ति जताई और इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। इस तनाव के बीच 2024 में दोनों ने तलाक ले लिया। इसके बावजूद दोनों में संबंध बने रहे। दोनों ने मई 2025 में नोटरी के सामने शादी कर ली। इस पर फिर से विवाद शुरू हो गया।

इस दौरान अंशिका के गर्भवती होने की बात उसकी माता को पता लगी तो उन्होंने प्रवेश के परिवार से बात करके दोनों की शादी 24 सितंबर को हिंदू रीति-रिवाज से करने की बात की। अंशिका के परिवार ने शादी की तैयारियां पूरी कर ली थीं। 22 सितंबर की रात जम्मू से लौटे प्रवेश ने अंशिका से फोन पर बात की। इसी दौरान उसे पता चला कि अंशिका ने गर्भपात नहीं करवाया है। इस बात को लेकर विवाद अंशिका की मौत का कारण बना।

अंशिका की हत्या के आरोप में गिरफ्तार चाचा-भतीजे को पुलिस ने शुक्रवार को अदालत में पेश किया। अदालत ने प्रवेश कुमार व उसके चाचा संजीव कुमार को 30 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। रिमांड के दौरान आरोपितों से वारदात की पूरी सच्चाई के बारे में पूछताछ की जाएगी।