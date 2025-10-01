ऊना: कुटलैहड़ में पंचायत चुनाव का जोश, आरक्षण की अफवाहों ने मचाई सियासी खलबली, 15 अक्टूबर को रोस्टर होगा जारी

कुटलैहड़ में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। आरक्षण की अफवाहों ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। संभावित उम्मीदवार अपनी रणनीति बनाने में लगे हैं वहीं युवा उम्मीदवारों में भी उत्साह है। पंचायती राज विभाग ने भ्रामक जानकारियों से बचने की सलाह दी है और 15 अक्टूबर को रोस्टर जारी करने की बात कही है।

संवाद सहयोगी, बंगाणा। कुटलैहड़ क्षेत्र में पंचायत चुनाव की आहट ने राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ा दिया है। कुटलैहड़ के दो जिला परिषद वार्डों के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने की चर्चा और ब्लाक बंगाणा के अध्यक्ष पद को अनुसूचित जाति आरक्षित माने जाने की अफवाह मुख्य विषय बन गई है।

हालांकि, पंचायती राज विभाग की आधिकारिक मुहर अभी शेष है। पहले रोस्टर जारी करने की तिथि 25 सितंबर तय की गई थी लेकिन जिला पंचायत अधिकारी ने इसे 15 अक्टूबर कर दिया है। इससे कई इच्छुक उम्मीदवार अपनी रणनीति तैयार करने और चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए अतिरिक्त समय पा रहे हैं।

वहीं जनता और उम्मीदवार दोनों ही आधिकारिक घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रोस्टर के आधिकारिक न होने के बावजूद गांवों, शहरों और इंटरनेट मीडिया पर चर्चाओं का दौर तेज है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि कौन सा वार्ड या पद ओपन रहेगा और किसे आरक्षित किया जाएगा।

विशेषकर कुटलैहड़ क्षेत्र के अनुसूचित जाति वार्ड और ब्लाक बंगाणा के अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा तेज है जिससे राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना बन रही है। स्थानीय नेता और संभावित उम्मीदवार इस समय रणनीति तय करने और सामाजिक समर्थन जुटाने में जुटे हैं।

प्रधान और जिला परिषद के उम्मीदवारों में उत्साह है। इस बार युवा उम्मीदवारों को भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा, जिससे चुनाव केवल अनुभव आधारित नहीं बल्कि युवाओं की भागीदारी और नेतृत्व क्षमता पर भी निर्भर होगा। पंचायती राज विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल अधिकारिक माध्यमों से प्राप्त सूचना ही मान्य होगी।