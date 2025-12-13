ऊना में दर्दनाक हादसा, ट्रक से टकराई बाइक, युवक की दर्दनाक मौत

संवाद सहयोगी, अंब। बणे दी हट्टी में हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतक युवक की पहचान दिलशाद मोहम्मद (24) पुत्र कमाल दीन निवासी अम्बोटा और घायल हुए युवक की पहचान गगन (31) पुत्र नरेश कुमार निवासी गगरेट के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।



जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह बणे दी हट्टी में यह सड़क हादसा उस समय हुआ जब एक मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना जोरदार था कि मोटरसाइकिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए मोटरसाइकिल सवार युवकों को एम्बुलेंस से सिविल अस्पताल गगरेट पहुंचाया गया।