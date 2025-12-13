Language
    ऊना में दर्दनाक हादसा, ट्रक से टकराई बाइक, युवक की दर्दनाक मौत

    By Neeraj Kumari Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 11:13 PM (IST)

    ऊना के बणे दी हट्टी में एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान दिलशाद मोहम्मद के रूप में हुई है, जबकि घा ...और पढ़ें

    ऊना में दर्दनाक हादसा, ट्रक से टकराई बाइक। फोटो सांकेतिक

    संवाद सहयोगी, अंब। बणे दी हट्टी में हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतक युवक की पहचान दिलशाद मोहम्मद (24) पुत्र कमाल दीन निवासी अम्बोटा और घायल हुए युवक की पहचान गगन (31) पुत्र नरेश कुमार निवासी गगरेट के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

    जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह बणे दी हट्टी में यह सड़क हादसा उस समय हुआ जब एक मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना जोरदार था कि मोटरसाइकिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए मोटरसाइकिल सवार युवकों को एम्बुलेंस से सिविल अस्पताल गगरेट पहुंचाया गया।

    जहां डाक्टर ने एक को मृत घोषित कर दिया और दूसरे को प्राथमिक उपचार के बाद क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर कर दिया। थाना प्रभारी अंब रूप सिंह ने बताया कि पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की बनती धाराओं के तहत मामला दर्ज कर हादसे में शामिल वाहनों को कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेज दिया है।