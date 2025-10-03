हिमाचल के ऊना में तीन बच्चियों की मौत से मचा कोहराम, CM सुक्खू ने जताया दुख, कैसे हुआ हादसा?

ऊना के बंगाणा में छपरोह खड्ड में डूबने से तीन मासूम बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई। बच्चियां स्कूल बैग धोने गई थीं तभी पैर फिसलने से हादसा हुआ। मृतकों की पहचान खुशी कोमल और सोनाक्षी के रूप में हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घटना पर दुख जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

संवाद सहयोगी, बंगाणा। हिमाचल के ऊना के अंतर्गत उपमंडल बंगाणा की बल्ह पंचायत में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। घटित हुआ। छपरोह खड्ड में तीन मासूम बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। इस घटना पर सीएम सुक्खू ने भी दुख जताया है। वहीं, इस हृदयविदारक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, तीनों बच्चियां रविवार को स्कूल बैग धोने के लिए खड्ड के किनारे गई थीं। इसी दौरान अचानक एक बच्ची का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में जा गिरी। उसे बचाने के प्रयास में बाकी दो बच्चियां भी खड्ड में उतर गईं, लेकिन पानी गहरा होने के कारण वे भी डूब गईं। देखते ही देखते तीनों की जिंदगी खड्ड के पानी में समा गई। मृतक बच्चियों की पहचान खुशी पुत्री मनजीत, कोमल और सोनाक्षी पुत्री अजय कुमार के रूप में हुई है। तीनों ही बच्चियां बेहद होनहार बताई जा रही हैं और स्थानीय विद्यालय में पढ़ाई करती थीं। जानकारी के अनुसार, जब शाम तक बच्चियां घर नहीं लौटीं तो परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की। इस दौरान खड्ड के किनारे एक बच्ची की चप्पल दिखाई दी। आगे जाकर ग्रामीणों ने देखा कि दो बच्चियों के शव पानी की सतह पर तैर रहे थे।

तुरंत ग्रामीण एकत्रित हुए और तीनों को पानी से बाहर निकालकर स्थानीय आदर्श अस्पताल थाना कलां पहुंचाया गया। लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। इस दर्दनाक हादसे की खबर फैलते ही समूचे क्षेत्र में मातम पसर गया। हर किसी की आंखें नम हो गईं। गांव में सन्नाटा छा गया और परिवारजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए खड्ड के खतरनाक स्थलों पर सुरक्षा उपाय किए जाएं।