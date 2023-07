Saria Latest Price: सपनों के महल को 'सरिया' दे रहा आसरा, हिमाचल प्रदेश में फिर गिरे दाम; जानिए क्या है रेट

Saria Latest Price पिछले दो माह से लगातार सरिये के दाम कम हो रहे हैं जबकि सीमेंट में उछाल के बाद फिर से सामान्य दाम पर आ गया है। इस समय सामान्य सरिया 5950 से 6050 प्रति क्विंटल तक के दाम तक बिक रहा है तो वहीं सीमेंट 400 से 410 तक के दाम प्रति बैग के दाम पर बिक रहा है।

सपनों के महल को 'सरिया' दे रहा आसरा, हिमाचल प्रदेश में फिर गिरे दाम; जानिए क्या है रेट

