    ऊना के अंब में राशन डिपुओ का सर्वर खराब, डिपो संचालक परेशान; निराश होकर लौट रहे कार्ड धारक

    By satish chandan Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 05:28 PM (IST)

    अंब में राशन डिपो पर सर्वर खराब होने से राशन वितरण बाधित है जिससे उपभोक्ता परेशान हैं। राशन कार्ड धारक निराश होकर लौट रहे हैं और डिपो संचालकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। लोगों ने सरकार से समस्या का समाधान करने या वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है। विभाग ने उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है और जल्द समाधान की उम्मीद है।

    राशन डिपुओं का सर्वर चार दिन से ठप है

    संवाद सहयोगी, अंब। राशन डिपुओं पर पिछले चार दिन से सर्वर में समस्या होने के कारण उपभोक्ताओं को राशन वितरण नहीं हो पा रहा है। प्रतिदिन राशन लेने पहुंचने वाले राशन कार्ड धारक घंटों इंतजार करने के बाद भी निराश होकर लौट रहे हैं। इस समस्या को लेकर लोगों में नाराजगी है। ऐसे में डिपो संचालकों को उनके भी गुस्से का सामना करना पड़ रहा है।

    राशन उपभोक्ता किशन चंद, कमला देवी, सत्या देवी और दर्शना कुमारी ने बताया कि वे दो दिन से लगातार डिपो का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार सर्वर डाउन निकलने से उन्हें बिना राशन के लौटना पड़ रहा है। सरकार को या तो सर्वर समस्या को जल्द ठीक करना चाहिए या फिर राशन वितरण के लिए बैकअप सिस्टम तैयार करना चाहिए ताकि तकनीकी खराबी की स्थिति में लोगों को बार-बार डिपो के चक्कर न लगाने पड़ें।

    जिला डिपो संचालक संघ के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि राशन की आपूर्ति निगम के गोदाम से संचालक खुद अपने पैसे से उठाते हैं। बिक्री ठप होने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। डिपो संचालकों की आय पूरी तरह कमीशन पर निर्भर है, लेकिन सर्वर फेल होने के कारण राशन नहीं बंट पा रहा है।

    ऐसे में उन्हें उपभोक्ताओं के गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है। कहा कि यह समस्या किसी एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में डिपो संचालक और उपभोक्ता प्रभावित हो रहे हैं। कई बार यह मामला सरकार और खाद्य आपूर्ति विभाग के सामने उठाया जा चुका है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं निकला है।

    डीएफएसई ऊना राजीव शर्मा ने बताया कि राशन डिपो का सर्वर तकनीकी दिक्कतों के कारण सही से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से राशन वितरण में परेशानी आ रही है। इसके बारे में लोगों से शिकायत मिली है। समस्या की जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी है और जल्द ही समाधान की उम्मीद है।