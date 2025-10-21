हिमाचल के ऊना में तेंदुए का आतंक, हमले में तीन लोग घायल

डिजिटल डेस्क, ऊना। ऊना जिले के हरोली उप-मंडल में सोमवार को एक तेंदुए के हमले में तीन लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि जिले के पालकवाह क्षेत्र में उनके गांव से सटे एक खेत में तेंदुए ने एक व्यक्ति पर हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति की आंख में गंभीर चोट आई, जबकि दो अन्य मामूली रूप से घायल हो गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेंदुए खेतों के बीच झाड़ियों में छिपा हुआ था। तेंदुए की दहाड़ सुनकर कुछ राहगीर घबरा गए और गांव की ओर भागने लगे, तभी जानवर ने उन पर हमला कर दिया और तीन ग्रामीणों को घायल कर दिया।

घटना के बाद, ग्रामीणों के एक समूह ने लाठी-डंडों से तेंदुए का पीछा किया, जिससे वह घायल हो गया। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि बाद में उसे पास के जंगल में झाड़ियों में छिपा हुआ देखा गया, जहां से वन विभाग के कर्मचारियों ने उसे घायल अवस्था में पकड़ लिया। ग्रामीणों ने दावा किया कि तेंदुआ अक्सर खेतों के आसपास देखा जाता था, जिससे निवासियों, खासकर बच्चों, जो अक्सर इस इलाके में आते हैं, की सुरक्षा को खतरा रहता था।