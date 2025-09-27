ऊना में पति की शर्मनाक हरकत, पत्नी को बदनाम करने के जगह-जगह लगा दिए आपत्तिजनक पोस्टर
ऊना के हरोली में एक पति ने अपनी पत्नी को बदनाम करने के लिए सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर लगाए जिसमें उसकी पत्नी के चरित्र पर आपत्तिजनक बातें लिखी थीं। पीड़िता जो एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका है ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला और उसके पति के बीच तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है।
संवाद सहयोगी, ऊना। हरोली क्षेत्र के एक गांव में पति-पत्नी के बीच चल रही खींचतान सड़कों पर आ गई है। पति ने पत्नी को बदनाम करने के लिए जगह-जगह पोस्टर लगा दिए जिससे आहत होकर सरकारी स्कूल में बतौर अध्यापिका कार्यरत पीड़िता ने पति के खिलाफ पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई है।
पुलिस ने महिला की शिकायत पर उसके पति रजनीश निवासी गांव रिंझ डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मंडी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। थाना हरोली के अंतर्गत एक गांव में सरकारी स्कूल में तैनात महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी वर्ष 2013 में रजनीश के साथ हुई है।
11 वर्ष का बेटा पति के साथ रहता है। महिला ने बताया कि शादी के कुछ समय बाद से ही पति के साथ विवाद शुरू हो गया था जिस कारण वह पति से तलाक के लिए सरकाघाट कोर्ट में वर्ष 2021 में केस कर चुकी है। विवाद के कारण वह हरोली क्षेत्र के एक गांव में किराये के मकान में एक साल से रह रही है तथा पति भी अलग हरोली में ही बेटे के साथ रह रहा है।
महिला ने बताया कि 21 सितंबर की शाम को पति ने मुझे व मेरे माता-पिता को बदनाम करने के लिए उसके कमरे के बाहर पोस्टर लगा दिए। उन पोस्टर में कई झूठे आरोप लगाए हैं। आरोप है कि पति ने ये पोस्टर उसके स्कूल में कार्यरत लोगों के घर जाकर भी दिखाए और उसके खिलाफ अदालत में आभूषण चोरी करने की झूठी गवाही देने के लिए कहा गया है।
वह 23 सितंबर को स्कूल जा रही थी तो पति ने कहा कि वह हर जगह पोस्टर लगाकर उसे बदनाम कर देगा और बच्चे की जिंदगी खराब कर देगा। महिला ने शिकायत में बताया कि पति द्वारा पोस्टर पर मेरे माता-पिता के खिलाफ भी झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। एएसपी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
