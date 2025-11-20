Himachal News: गोलियों की तड़तड़ाहत से गूंजा ऊना, एक युवक की मौके पर मौत

जागरण संवाददाता, ऊना। ऊना जिला बुधवार देर रात एक बार फिर गोलीबारी की वारदात से दहल उठा। लालसिंगी के एक निजी होटल के बाहर हुई खतरनाक फायरिंग में संतोखगढ़ का युवक आशु पूरी को गोली लगने से मौके पर ही मौत का शिकार हो गया।

इस घटना में दो अन्य युवक भी बुरी तरह जख्मी हुए हैं जिन्हें गंभीर हालत में PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया है दोनों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, दोनों गुट एक जन्मदिन की पार्टी मनाने होटल पहुंचे थे पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हुई जो कुछ ही मिनटों में उग्र झगड़े में बदल गई देखते ही देखते होटल के बाहर आ गए और विवाद इतनी तेजी से बढ़ा कि एक पक्ष ने पिस्टल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी।

अचानक हुई अंधाधुंध गोलाबारी से होटल के आसपास अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने को इधर-उधर भागने लगे। फायरिंग के बीच आशु पूरी सीधे गोली की चपेट में आ गया और मौके पर ही गिर पड़ा, जिसको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।