Himachal News: गोलियों की तड़तड़ाहत से गूंजा ऊना, एक युवक की मौके पर मौत
ऊना में बुधवार देर रात लालसिंगी के एक होटल में गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें संतोखगढ़ के आशु पूरी नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जन्मदिन की पार्टी में हुए विवाद के बाद एक गुट ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे दो अन्य लोग भी घायल हो गए। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, ऊना। ऊना जिला बुधवार देर रात एक बार फिर गोलीबारी की वारदात से दहल उठा। लालसिंगी के एक निजी होटल के बाहर हुई खतरनाक फायरिंग में संतोखगढ़ का युवक आशु पूरी को गोली लगने से मौके पर ही मौत का शिकार हो गया।
इस घटना में दो अन्य युवक भी बुरी तरह जख्मी हुए हैं जिन्हें गंभीर हालत में PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया है दोनों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है।
सूत्रों के अनुसार, दोनों गुट एक जन्मदिन की पार्टी मनाने होटल पहुंचे थे पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हुई जो कुछ ही मिनटों में उग्र झगड़े में बदल गई देखते ही देखते होटल के बाहर आ गए और विवाद इतनी तेजी से बढ़ा कि एक पक्ष ने पिस्टल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी।
अचानक हुई अंधाधुंध गोलाबारी से होटल के आसपास अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने को इधर-उधर भागने लगे। फायरिंग के बीच आशु पूरी सीधे गोली की चपेट में आ गया और मौके पर ही गिर पड़ा, जिसको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।
यहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि झगड़े में शामिल अन्य युवकों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लेने की प्रक्रिया जारी है।
मौके से गोलियों के खोखे और अन्य साक्ष्य बरामद किए जा रहे है। पुलिस जन्मदिन की पार्टी में हुई बहस पुराने विवाद के कोण सहित हर पहलू की जांच कर रही है।
इस वारदात ने पूरे ऊना जिला और संतोखगढ़ क्षेत्र में दहशत फैला दी है। एसपी ऊना अमित यादव ने बताया की एक युवक की मौत हुई पुलिस द्वारा मामला दर्ज कार्यवाही की जा रही है
