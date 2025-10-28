Una News: ऊना में बेखौफ बदमाश, कार सवारों ने पीटे दो भाई; लहुलूहान हालत में सड़क पर फेंक हुए फरार

संवाद सहयोगी, ऊना। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में सनसनीखेज मामला सामने आया है। बंगाणा बाजार में बाइक सवार दो भाइयों के साथ कार सवार तीन युवकों ने पहले गाली गलौज किया और बाद में उन्हें जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए हॉकी से पीटा। इसके बाद एक आरोपित ने लोहे के कड़े से सिर पर वार कर लहुलुहान कर दिया।



स्थानीय लोगों ने मारपीट में लहुलुहान दोनों भाइयों को उपचार के लिए बंगाणा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना की सूचना मिलते ही बंगाणा पुलिस अस्पताल पहुंची और दोनो भाइयों के बयान कलमवद्ध किए।

पुलिस ने शिकायत पर किया मामला दर्ज पुलिस ने घटना में घायल अजय कुमार पुत्र निक्का राम निवासी कैहलवी की शिकायत पर आरोपित दीपु निवासी दनोह व अन्य दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

रास्ता रोककर गाली गलौज किया फिर हॉकी से पीटा पुलिस को दी शिकायत में अजय कुमार ने बताया कि वह 27 अक्टूबर को अपने भाई अंकुश कुमार के साथ बाइक पर सवार होकर जा हे थे तो बंगाणा बाजार में एक कार एचपी 78ए-4113 के चालक ने उनका रास्ता रोककर गाली गलौज शुरू कर दिया। जब उन्होंने गाली गलौज करने का विरोध जताया तो कार चालक दीपू ने धमकी देते हुए कहा कि वे रात को बच गए, लेकिन अब नहीं बचेंगे।