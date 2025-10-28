Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Una News: ऊना में बेखौफ बदमाश, कार सवारों ने पीटे दो भाई; लहुलूहान हालत में सड़क पर फेंक हुए फरार

    By Chanchal Bali Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 02:39 PM (IST)

    ऊना जिले के बंगाणा बाजार में कार सवार युवकों ने बाइक सवार दो भाइयों के साथ मारपीट की। आरोपियों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए हॉकी से पीटा और लोहे के कड़े से सिर पर वार किया, जिससे वे लहूलुहान हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ऊना के बंगाणा में कार सवारों ने दो भाइ्यों को बुरी तरह से पीटा। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, ऊना। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में सनसनीखेज मामला सामने आया है। बंगाणा बाजार में बाइक सवार दो भाइयों के साथ कार सवार तीन युवकों ने पहले गाली गलौज किया और बाद में उन्हें जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए हॉकी से पीटा। इसके बाद एक आरोपित ने लोहे के कड़े से सिर पर वार कर लहुलुहान कर दिया। 

    स्थानीय लोगों ने मारपीट में लहुलुहान दोनों भाइयों को उपचार के लिए बंगाणा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना की सूचना मिलते ही बंगाणा पुलिस अस्पताल पहुंची और दोनो भाइयों के बयान कलमवद्ध किए। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने शिकायत पर किया मामला दर्ज

    पुलिस ने घटना में घायल अजय कुमार पुत्र निक्का राम निवासी कैहलवी की शिकायत पर आरोपित दीपु निवासी दनोह व अन्य दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

    रास्ता रोककर गाली गलौज किया फिर हॉकी से पीटा

    पुलिस को दी शिकायत में अजय कुमार ने बताया कि वह 27 अक्टूबर को अपने भाई अंकुश कुमार के साथ बाइक पर सवार होकर जा हे थे तो बंगाणा बाजार में एक कार एचपी 78ए-4113 के चालक ने उनका रास्ता रोककर गाली गलौज शुरू कर दिया। जब उन्होंने गाली गलौज करने का विरोध जताया तो कार चालक दीपू ने धमकी देते हुए कहा कि वे रात को बच गए, लेकिन अब नहीं बचेंगे।

    इसके बाद आरोपित ने कार में रखी हाकी से उनपर वार करना शुरू कर दिया। जिससे वे दोनों भाई लहूलुहान हो गए और जब वे जाने लगे तो कार में सवार अन्य दो व्यक्तियों ने भी हमला कर दिया। जिसमें से एक ने मेरे भाई के सिर पर लोहे का कड़े से वार किए। 


    यह भी पढ़ें: हिमाचल के सरकारी स्कूल में बच्चे से क्रूरता, टीचर ने कपड़े उतारकर कांटेदार झाड़ी से पीटा, वीडियो वायरल होने पर संज्ञान

    घटना के बाद फरार हो गए आरोपित

    घटना को अंजाम देने के बाद दोनो कारों में सवार तीन आरोपित मोका से फरार हो गए। बंगाणा पुलिस ने अजय कुमार की शिकायत पर आरोपित दीपू सहित दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिला के एएसपी सुरेन्द्र शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: 13500 फीट ऊंचे पहाड़ पर ऑस्ट्रेलियाई पैराग्लाइडर पायलट दुर्घटनाग्रस्त, 20 घंटे की जद्दोजहद के बाद बचा ली जिंदगी 