हिमाचल के अंब में लकड़ी की तस्करी पर कार्रवाई, पुलिस ने जब्त किए छह वाहन

संवाद सहयोगी, अंब। उपमंडल क्षेत्र से होकर लगातार की जा रही लकड़ी की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की अंब रेंज की टीम ने रविवार तड़के छह वाहनों को प्रतिबंधित लकड़ी सहित पकड़ा है।

विभाग ने उक्त कार्रवाई अंब रेंज में विभिन्न जगहों पर की, जहां से तस्कर लंबे समय से सक्रिय बताए जा रहे थे। वन विभाग को सूचना मिल रही थी कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय कुछ गिरोह जंगलों से ईंधन और चौड़ी पत्ती वाली मूल्यवान लकड़ी की अवैध कटाई और ढुलाई कर रहे हैं। सूचना की पुष्टि के बाद अंब के रेंज अधिकारी राहुल ठाकुर ने तीन विशेष टीमें गठित कीं और सुबह चार से सात बजे तक क्षेत्र में जाल बिछाया।

विभाग के कर्मचारियों और वन मित्रों को विभिन्न मार्गों पर तैनात किया गया। तीन घंटे की इस सघन निगरानी के दौरान छह वाहन पकड़े गए, जिनमें बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रजातियों की प्रतिबंधित लकड़ी भरी हुई थी। विभाग की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इन वाहनों में से चार ऊना जिले के तथा दो कांगड़ा और हमीरपुर जिलों के हैं। सभी वाहनों को वन विभाग के कब्जे में ले लिया है और वाहन चालकों एवं मालिकों के खिलाफ वन संरक्षण अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है।