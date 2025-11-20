'हिमाचल में अपराधी बेखौफ, ऊना गोलीकांड-चिंतापूर्ण', कानून व्यवस्था को लेकर अनुराग ठाकुर ने साधा कांग्रेस पर निशाना

जागरण संवाददाता, ऊना। पूर्व केंद्रीय मंत्री विहमीरपुर लोक सभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं व लचर क़ानून व्यवस्था पर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेसराजमेंहिमाचलमेंअपराधियोंकेहौसलेबुलंदहैंऔरकानूनव्यबस्थाकेमामलेपरप्रदेशसरकारपूरीतरहफेलसाबितहो रही है।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा “ शांत प्रदेश हिमाचल आज कांग्रेस सरकार की विफल नीतियों व नाकामी के कारण अपराध वि अप्रिय घटनाओं का दंश झेल रहा है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल हुई है, खासकर क़ानून व्यवस्था के धराशायी होने से राज्य में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं।

अपराधी बिना किसी डर के वारदात को अंजाम दे रहे और जिम्मेदार चैन की बंशी बजा रहे हैं। आज ऊना में हुए गोली कांड से क्षेत्र में दहशत का माहौल है मगर सरकार के कानों पर जूँ तक नहीं रेंग रही।

हाल ही में चिंतपूर्णी में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में बेकाबू भीड़ ने तोड़-फोड़ मचा कर शासन सत्ता को चुनौती देने का काम किया था मगर इसका भी सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऊना में गोलीकांड के बाद अब सोलन में शूलिनी यूनिवर्सिटी के पास सरेआम पिस्टल से कई राउंडफायरिंग से पूरा इलाका सहमा हुआ है।