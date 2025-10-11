Himachal News: ऊना में तेज रफ्तार अल्टो कार ने थार को मारी टक्कर, हादसे में कांगड़ा के चार लोग घायल
ऊना में एक तेज़ रफ़्तार अल्टो कार ने थार जीप को टक्कर मार दी, जिससे कांगड़ा जिले के चार लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना ऊना में हुई, जहां अल्टो कार चालक ने लापरवाही से गाड़ी चला रहा था।
संवाद सहयोगी, अंब (ऊना)। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में एक सड़क हादसे में चार लोग घायल हो गए। पुलिस थाना अंब के तहत बणे दी हट्टी में अल्टो कार की टक्कर सड़क किनारे खड़ी थार गाड़ी से हो गई। हादसे चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
दोनों वाहनों में टक्कर इतनी जोरदार थी कि अल्टो कार उछलकर पलट गई और उसमें सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायलों की पहचान चालक 25 वर्षीय विपन कुमार निवासी गांव बदरेड़ तहसील धीरा जिला कांगड़ा और प्रदीप कुमार, प्रकाश चंद व बादल कुमार के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
थार चालक पान लेने के लिए उतरा और हो गई टक्कर
पुलिस को दी शिकायत में दुकानदार रवि चौरसिया निवासी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश ने बताया कि वह शुक्रवार रात करीब सवा 10 बजे बणे दी हट्टी स्थित के होटल के पास अपनी पान की दुकान पर बैठा हुआ था। इसी दौरान एक थार गाड़ी सड़क के किनारे आकर रुकी और उसका चालक पान लेने दुकान पर आया। तभी गगरेट की तरफ आ रही एक अल्टो कार अनियंत्रित होकर थार को जोरदार टक्कर मार दी।
गाड़ी से निकालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाए घायल
हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े। स्थानीय लोगों ने कार को सीधा कर उसमें फंसे घायलों को बाहर निकाला। थोड़ी ही देर में 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को गगरेट अस्पताल पहुंचाया गया।
मामला दर्ज कर जांच शुरू
डीएसपी अंब डा. वसुधा सूद ने कहा कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
