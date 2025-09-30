'जीएसटी दरें कम करने का फैसला हर वर्ग के लिए राहत भरा', हिमाचल के ऊना में भाजपा मंडल ने ग्रामीणों को किया जागरूक

हिमाचल में भाजपा मंडल अपर चिंतपूर्णी ने अंब बाजार में दुकानदारों और ग्राहकों को जीएसटी घटने से होने वाले लाभों के बारे में जागरूक किया। पूर्व विधायक बलबीर सिंह चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती करके छोटे व्यापारियों और आम जनता को राहत दी है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दुकानों पर जाकर व्यापारियों से संवाद किया और जीएसटी की जानकारी दी।

संवाद सहयोगी, अंब। भाजपा मंडल अपर चिंतपूर्णी ने सोमवार को अंब बाजार में दुकानदारों व ग्राहकों को जीएसटी घटने से होने वाले लाभों के बारे में जागरूक किया। पूर्व विधायक बलबीर सिंह चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जनहित को समर्पित निर्णय लेते हुए जीएसटी दरों में कटौती की है, जिससे छोटे व्यापारियों को करों के बोझ से राहत मिली है और आम जनता को रोजमर्रा की वस्तुएं पहले से सस्ती दरों पर उपलब्ध हो रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आज जमीनी स्तर पर साकार हो रहा है और इसी का नतीजा है कि हर वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। उनके साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाजार में दुकानों पर जाकर व्यापारियों से संवाद किया और पर्चे बांटकर जीएसटी की जानकारी दी।