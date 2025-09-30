Language
    'जीएसटी दरें कम करने का फैसला हर वर्ग के लिए राहत भरा', हिमाचल के ऊना में भाजपा मंडल ने ग्रामीणों को किया जागरूक

    By Jagran News Edited By: Gurpreet Cheema
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:40 PM (IST)

    हिमाचल में भाजपा मंडल अपर चिंतपूर्णी ने अंब बाजार में दुकानदारों और ग्राहकों को जीएसटी घटने से होने वाले लाभों के बारे में जागरूक किया। पूर्व विधायक बलबीर सिंह चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती करके छोटे व्यापारियों और आम जनता को राहत दी है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दुकानों पर जाकर व्यापारियों से संवाद किया और जीएसटी की जानकारी दी।

    ऊना में बीजेपी का जागरूकता अभियान (फोटो- जागरण)

    संवाद सहयोगी, अंब। भाजपा मंडल अपर चिंतपूर्णी ने सोमवार को अंब बाजार में दुकानदारों व ग्राहकों को जीएसटी घटने से होने वाले लाभों के बारे में जागरूक किया।

    पूर्व विधायक बलबीर सिंह चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जनहित को समर्पित निर्णय लेते हुए जीएसटी दरों में कटौती की है, जिससे छोटे व्यापारियों को करों के बोझ से राहत मिली है और आम जनता को रोजमर्रा की वस्तुएं पहले से सस्ती दरों पर उपलब्ध हो रही हैं।

    उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आज जमीनी स्तर पर साकार हो रहा है और इसी का नतीजा है कि हर वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। उनके साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाजार में दुकानों पर जाकर व्यापारियों से संवाद किया और पर्चे बांटकर जीएसटी की जानकारी दी।

    कांग्रेस कर रही है जनता को गुमराह

    भाजपा नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा कि कांग्रेस नेता जीएसटी सुधारों को छलावा बताकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि भाजपा सरकार ने जीएसटी की दरों में कमी कर निर्धन और मध्यमवर्गीय परिवारों को भारी राहत दी है।

    उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में हुआ करती थी, तब पहले से लगे टैक्स के बोझ पर वैट थोप दिया गया था।

    बीजेपी सरकार ने जनता का बोझ कम किया

    उस समय न तो पूर्व विधायक ने कोई आवाज उठाई और न जनता की पीड़ा को समझने की कोशिश की। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान जनता को लगभग 45 प्रतिशत तक के टैक्स का भारी-भरकम बोझ झेलना पड़ता था, जबकि भाजपा सरकार ने जीएसटी लागू कर इस बोझ से जनता को निजात दिलाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता इस सुधार को पचाने में असमर्थ हैं इसलिए बयानबाजी कर रहे हैं।

