दिवाली से पहले व्यापारियों को राहत! जीएसटी 3बी रिटर्न दाखिल करने की बढ़ी तारीख, 5 दिन का मिला अतिरिक्त समय

संवाद सूत्र, बड़ूही। दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के जीएसटी विभाग ने व्यापारियों और अकाउंटेंट्स को बड़ी राहत दी है। विभाग ने सितंबर की जीएसटी 3बी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर से बढ़ाकर अब 25 अक्टूबर कर दी है।

इस निर्णय से प्रदेशभर के कारोबारियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने राहत की सांस ली है। हिमाचल के विभिन्न व्यापारिक संगठनों और अकाउंटेंट्स ने केंद्र सरकार व जीएसटी विभाग के इस फैसले का स्वागत किया है। अकाउंटेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों में मांगे शाह, गुरमुख सिंह, राकेश कुमार, सुनील कुमार शम्भू, यशपाल, शशि पुरी और व्यापार मंडल बड़ूही के प्रधान अश्वनी कुमार (रिंकी) ने कहा कि दीपावली का पर्व भारत वर्ष का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है, ऐसे में कारोबारियों पर त्योहार की तैयारी और बिक्री के कारण कार्यभार अधिक रहता है।