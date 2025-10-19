दिवाली से पहले व्यापारियों को राहत! जीएसटी 3बी रिटर्न दाखिल करने की बढ़ी तारीख, 5 दिन का मिला अतिरिक्त समय
दिवाली से पहले व्यापारियों के लिए खुशखबरी! सरकार ने जीएसटी 3बी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 5 दिन बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दिया है। पहले यह तिथि 20 अक्टूबर थी। इस फैसले से व्यापारियों को दिवाली की तैयारियों के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और वे बिना किसी जल्दबाजी के अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। व्यापारी वर्ग इस निर्णय से खुश है।
संवाद सूत्र, बड़ूही। दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के जीएसटी विभाग ने व्यापारियों और अकाउंटेंट्स को बड़ी राहत दी है। विभाग ने सितंबर की जीएसटी 3बी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर से बढ़ाकर अब 25 अक्टूबर कर दी है।
इस निर्णय से प्रदेशभर के कारोबारियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने राहत की सांस ली है। हिमाचल के विभिन्न व्यापारिक संगठनों और अकाउंटेंट्स ने केंद्र सरकार व जीएसटी विभाग के इस फैसले का स्वागत किया है।
अकाउंटेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों में मांगे शाह, गुरमुख सिंह, राकेश कुमार, सुनील कुमार शम्भू, यशपाल, शशि पुरी और व्यापार मंडल बड़ूही के प्रधान अश्वनी कुमार (रिंकी) ने कहा कि दीपावली का पर्व भारत वर्ष का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है, ऐसे में कारोबारियों पर त्योहार की तैयारी और बिक्री के कारण कार्यभार अधिक रहता है।
यह फैसला व्यापारिक समुदाय की भावना को समझने वाला और व्यवाहारिक कदम है। इससे जीएसटी रिटर्न भरने में आने वाली तकनीकी व समय संबंधी दिक्कतों से भी बचा जा सकेगा। जीएसटी पोर्टल पर अक्सर त्योहारों के दौरान अधिक लोड के कारण समस्याएं आती हैं, इसलिए अवधि बढ़ाने का यह निर्णय सराहनीय है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।