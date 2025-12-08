हिमाचल में पूर्व कांग्रेस विधायक सतपाल रायजादा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, नेताओं की आय पर उठाए सवाल

जागरण संवाददाता, ऊना। ऊना सदर से पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने कांग्रेस और भाजपा नेताओं पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में कई नेता सार्वजनिक मंचों पर यह दावा करते दिखाई दे रहे हैं कि उनका कोई कारोबार, क्रशर, होटल या आय का बड़ा स्रोत नहीं है।

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यदि इन नेताओं के पास आय का कोई साधन नहीं है, तो वे इतना भारी-भरकम राजनीतिक और व्यक्तिगत तामझाम कैसे चला रहे हैं। सोमवार को ऊना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व सतपाल रायजादा ने पूछा बिना आय के ये नेता लगातार चुनाव कैसे लड़ते हैं। किस स्रोत से इतनी बड़ी-बड़ी राजनीतिक गतिविधियों पर खर्च किया जाता है।

राजनीति में सक्रिय रहते हुए ये अपना इतना बड़ा खर्च कहां से चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा के कुछ नेताओं की जुगलबंदी को लेकर वे ठोस सबूत एकत्रित कर रहे हैं और आने वाले दिनों में मीडिया के सामने सारे कच्चे चिट्ठे खोलेंगे, ताकि जनता को वास्तविकता का पता चल सके।

रायजादा ने भाजपा के एक स्थानीय नेता पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी दुकानें पहले से ही सवालों के घेरे में हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई भाजपाई ऐसे हैं जिन्होंने सरकारी दुकानें लेकर नियमों की खुली धज्जियां उड़ाई हैं।

उन्होंने कहा कि कई भाजपाई नेताओं ने सरकारी दुकानें सबलेट पर दे रखी हैं, जो सरकार के साथ धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले का रिकॉर्ड इकट्ठा कर इसे संबंधित मंत्री तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि मंत्री इस पर कार्रवाई करते हैं या नहीं।