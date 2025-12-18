Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहले रास्ता रोका, फिर कहा-जान से मार दूंगा... ऊना में पड़ोसी ने दिया धमकी

    By Neeraj Kumari Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:04 PM (IST)

    अंब के गोंदपुर बनेहड़ा में एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी पर 40 वर्षों से इस्तेमाल किए जा रहे रास्ते को जबरन बंद करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी ...और पढ़ें

    Hero Image

    पड़ोसी पर रास्ता रोककर जान से मारने की धमकी देने का आरोप, पुलिस ने केस किया दर्ज।

    संवाद सहयोगी, अंब। गोंदपुर बनेहड़ा में करीब 40 वर्षों से इस्तेमाल किए जा रहे रास्ते को जबरन बंद करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकियां देने का मामला सामने आया है। पीड़ित विनोद कुमार ने अपने पड़ोसी और उसके साथियों पर लोहे का गेट व कटीली तारें लगाकर रास्ता कब्जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस थाना अंब में शिकायत दी है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपित पड़ोसी के खिलाफ केस दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित विनोद कुमार पुत्र खुशी राम निवासी वार्ड नंबर-1 गोंदपुर बनेहड़ा ने बताया कि वह पिछले 40 वर्षों से अपने घर के लिए जिस रास्ते का उपयोग कर रहे हैं। उसे लेकर उनके पड़ोसी सुनील कुमार के साथ पिछले एक महीने से विवाद चल रहा है।

    शिकायतकर्ता के अनुसार उक्त रास्ते के विवाद को लेकर उन्होंने अदालत में केस दायर कर रखा है। जिसकी सुनवाई 18 दिसंबर 2025 को होनी तय है। आरोप है कि सुनवाई से ठीक पहले सुनील कुमार उसके बेटे और एक अन्य युवक निवासी झलेड़ा ने मिलकर रास्ते पर लोहे का गेट लगा दिया।

    साथ ही कब्जे की नीयत से रास्ते के चारों ओर कंटीली तारें बिछा दीं। जिससे घर का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। पीड़ित का कहना है कि जब उन्होंने रास्ता बंद करने का विरोध किया तो आरोपितों ने उनके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और उन्हें व उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां दीं।

    पीड़ित का कहना है कि वह दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजर बसर करता है और रास्ता बंद होने से उसका परिवार संकट में है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि रास्ते को खुलवाया जाए और उक्त सभी आरोपितों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। थाना प्रभारी अंब रूप सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा शिकायत के आधार पर केस दर्ज करके मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।