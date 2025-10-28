ऊना: मैहतपुर में लाइन रिपेयर के दौरान करंट से कर्मी की मौत, साथी बोले 'बिजली विभाग-ठेकेदार की लापरवाही'

संवाद सहयोगी, ऊना। औद्योगिक क्षेत्र मैहतपुर में बिजली की 11 हजार केवी की तारों की मरम्मत करते हुए झुलसे कर्मी ने मंगलवार को पीजीआइ चंडीगढ़ में दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान गुरप्रीत उर्फ चंदन पुत्र अशोक कुमार निवासी पालकवाह तहसील हरोली के रूप में हुई है।

मृतक के साथी राजिन्द्र कुमार निवासी रायपुर सहोड़ा के बिजली विभाग व ठेकेदार पर जड़े लापरवाही के आरोपों के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। उधर, बिजली बोर्ड ने भी इस मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है।

राजिन्द्र कुमार निवासी रायपुर सहोड़ां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह तथा गुरप्रीत पिछले पांच-छह वर्षों से बिजली का काम करते है। ठेकेदार राजीव कुमार कौशल ने सोमवार सुबह उन्हें औद्योगिक क्षेत्र मैहतपुर में टैंडर के अनुसार बिजली की लाइनों को खोलकर तारों की दूरी बढाने के लिए बुलाया।

इस दौरान बिजली विभाग के फोरमैन कुलवीर से 10.45 पर बिजली कट करने का परमिट नंबर 1405 प्राप्त करने के बाद उसने व गुरप्रीत ने ठेकेदार के साथ कार्य शुरू किया। गुरप्रीत खंभे पर चढ गया। गुरप्रीत ने एचटी लाइनें काटी और उसके बाद उसी खंभे पर एलटी की लाइनें काट रहा था। इस दौरान लाइन में करंट दौड़ने से झुलसकर नीचे गिर गया। उसे जिला के अस्पताल में उपचार के बाद पीजीआइ चंडीगढ़ रेफर किया, जहां उसने दम तोड़ दिया।