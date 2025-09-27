Language
    ऊना में चरस और अफीम के साथ नशे का सौदागर पकड़ा, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

    By Neeraj Kumari Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 06:23 PM (IST)

    ऊना एसआईयू ने एक युवक को अफीम और चरस के साथ गिरफ्तार किया था जिसे कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी रजत ठाकुर अंब-हमीरपुर मार्ग पर नशीले पदार्थों के साथ पकड़ा गया। तलाशी में 200 ग्राम चरस और 705 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस उसके साथी की तलाश कर रही है। डीएसपी वसुधा सूद ने बताया कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

    दोसड़का में अफीम व चरस की खेप के साथ पकड़ा गया युवक (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, अंब। एसआईयू ऊना द्वारा अफीम और चरस की खेप के साथ गिरफ्तार किए गए युवक को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ऊना की बनगढ़ जेल भेज दिया है। शनिवार को आरोपित का तीन दिन का रिमांड समाप्त होने के बाद पुलिस द्वारा उसे दोबारा कोर्ट में पेश किया गया।

    यहां कोर्ट ने आरोपित को न्यायिक में रखने के आदेश दिया है। बड़ी बात है कि जिला पुलिस की एसआईयू ने गत बुधवार शाम को आरोपित रजत ठाकुर (30) पुत्र अजय कुमार निवासी हरीनगर होशियारपुर पंजाब को अंब-हमीरपुर रोड पर दोसड़का स्थित वर्षा शालिका में अफीम और चरस के साथ गिरफ्तार किया था।

    एसआईयू को अंब क्षेत्र की गश्त के दौरान आरोपित के पास नशे की खेप होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही एसआईयू तुरंत मौके पर पहुंची। टीम द्वारा जब युवक के पास मौजूद कैरी बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से दो लिफाफे बरामद हुए। जांच में एक लिफाफे से 200 ग्राम चरस और दूसरे से 705 ग्राम अफीम बरामद हुई थी।

    एसआईयू ने आरोपित को गिरफ्तार कर नशे की खेप को जब्त किया और आगामी कार्रवाई के लिए उसे अंब पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि आरोपित जिस युवक के साथ गाड़ी में बैठक जहां पहुंचा था। वो कार चालक युवक अभी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पुलिस उसकी तलाश में उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

    डीएसपी अंब डॉ. वसुधा सूद ने कहा कि नशे की खेत के साथ गिरफ्तार किए गए अर्पित को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस द्वारा आरोपित के साथी की भी तलाश जारी है।