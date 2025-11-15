हिमाचल प्रदेश: बब्बू मान के कार्यक्रम में बेकाबू भीड़ ने तोड़े बैरिकेड और स्क्रीन, दो लोग घायल

संवाद सहयोगी, अंब (ऊना)। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में हो रहे माता श्री चिंतपूर्णी जी महोत्सव के पहले दिन हंगामा हो गया। पंजाबी गायक बब्बू मान के कार्यक्रम में भीड़ ने व्यवस्था को चुनौती दे दी। कार्यक्रम के दौरान प्रशंसक बेकावू हो गए। वीवीआईपी पंडाल के पीछे जुटी भीड़ ने बैरीकेड तोड़ने शुरू कर दिए और मंच तक पहुंचने की कोशिश करने लगे, जिससे स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई।

अव्यवस्था बढ़ती देख वीवीआईपी लॉज में बैठे लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया। पंडाल में धक्का-मुक्की के बीच बब्बू मान के कार्यक्रम को निर्धारित समय से पहले ही बंद करना पड़ा। इस दौरान कुछ युवक मंच के समीप लगे डीजे सेट पर चढ़ गए, जिसके टूटने से दो युवक घायल हो गए। पंडाल में लगी एक बड़ी स्क्रीन को भी नुकसान पहुंचा दिया। पुलिस कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला, लेकिन पंडाल में भीड़ अत्यधिक होने से उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा।

डिप्टी सीएम ने मंच से की शांति की अपील पर नहीं माने लोग आलम यह हो गया कि मुख्याथिति उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अव्यवस्था पर मंच से नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को भीड़ नियंत्रण को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अपील की कि श्रद्धालु और दर्शक शांतिपूर्वक कार्यक्रमों का आनंद लें तथा किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि से बचें।