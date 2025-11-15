Language
    हिमाचल प्रदेश: बब्बू मान के कार्यक्रम में बेकाबू भीड़ ने तोड़े बैरिकेड और स्क्रीन, दो लोग घायल

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 02:08 PM (IST)

    ऊना में माता चिंतपूर्णी महोत्सव के पहले दिन बब्बू मान के कार्यक्रम में भारी भीड़ ने हंगामा मचा दिया। बेकाबू प्रशंसकों ने बैरीकेड तोड़ दिए, जिससे कार्यक्रम को बीच में ही रोकना पड़ा। उपमुख्यमंत्री की अपील के बावजूद स्थिति नियंत्रण में नहीं आई। भीड़ में धक्का-मुक्की के दौरान डीजे सेट टूटने से दो लोग घायल हो गए।

    Hero Image

    चिंतपूर्णी महोत्सव में स्टार कलाकार बब्बू मान, बेकाबू भीड़ द्वारा की गई तोड़फोड़ व कार्यक्रम में शांति की अपील करते डिप्टी सीएम।

    संवाद सहयोगी, अंब (ऊना)। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में हो रहे माता श्री चिंतपूर्णी जी महोत्सव के पहले दिन हंगामा हो गया। पंजाबी गायक बब्बू मान के कार्यक्रम में भीड़ ने व्यवस्था को चुनौती दे दी। कार्यक्रम के दौरान प्रशंसक बेकावू हो गए। वीवीआईपी पंडाल के पीछे जुटी भीड़ ने बैरीकेड तोड़ने शुरू कर दिए और मंच तक पहुंचने की कोशिश करने लगे, जिससे स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अव्यवस्था बढ़ती देख वीवीआईपी लॉज में बैठे लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया। पंडाल में धक्का-मुक्की के बीच बब्बू मान के कार्यक्रम को निर्धारित समय से पहले ही बंद करना पड़ा।

    इस दौरान कुछ युवक मंच के समीप लगे डीजे सेट पर चढ़ गए, जिसके टूटने से दो युवक घायल हो गए। पंडाल में लगी एक बड़ी स्क्रीन को भी नुकसान पहुंचा दिया। पुलिस कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला, लेकिन पंडाल में भीड़ अत्यधिक होने से उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। 

    डिप्टी सीएम ने मंच से की शांति की अपील पर नहीं माने लोग

    आलम यह हो गया कि मुख्याथिति उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अव्यवस्था पर मंच से नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को भीड़ नियंत्रण को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अपील की कि श्रद्धालु और दर्शक शांतिपूर्वक कार्यक्रमों का आनंद लें तथा किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि से बचें।

    पंजाब व आसपास से भी पहुंचे थे प्रशंसक

    बब्बू मान को सुनने के लिए हिमाचल के अलावा पंजाब से भी बड़ी संख्या में प्रशंसक पहुंचे थे। भीड़ बढ़ने के कारण पंडाल और मेला मैदान दोनों ही लोगों से खचाखच भर गए। मेला प्रशासन द्वारा वीवीआईपी, वीआईपी और आम लोगों के लिए अलग-अलग लेयर में की गई बैठने की व्यवस्था दबाव में आकर टूटने लगी और कई जगह बैरीकेड क्षतिग्रस्त हो गए। 

    अपेक्षा से अधिक भीड़ ने चौंकाया

    सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को भीड़ नियंत्रित करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। भीड़ अपेक्षा से अधिक पहुंचने के कारण स्थिति चुनौतीपूर्ण हो गई। पहले दिन हुई इस अव्यवस्था ने महोत्सव की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। हालांकि प्रशासन अब अगले कार्यक्रमों में इस तरह की स्थिति से बचने के लिए तैयारियों को सुदृढ़ करने में जुट गया है।

