पांच दिनों से 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करता रहा हैवान, नाबालिग की आप बीती सुन टीचर के भी उड़े होश

गगरेट विधानसभा क्षेत्र में एक 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची ने अपनी शिक्षिका को बताया कि पड़ोसी ने उसके साथ पांच दिनों से दुष्कर्म किया। शिक्षिका की सूचना पर बच्ची की मां ने अंब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है, साथ ही पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया है।

पांच दिनों से 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करता रहा हैवान (File Photo)