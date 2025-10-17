पांच दिनों से 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करता रहा हैवान, नाबालिग की आप बीती सुन टीचर के भी उड़े होश
गगरेट विधानसभा क्षेत्र में एक 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची ने अपनी शिक्षिका को बताया कि पड़ोसी ने उसके साथ पांच दिनों से दुष्कर्म किया। शिक्षिका की सूचना पर बच्ची की मां ने अंब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है, साथ ही पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया है।
जागरण टीम l गगरेट/अंब। विधानसभा क्षेत्र गगरेट के एक गांव के अंतर्गत 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। बिहार के दरभंगा की निवासी महिला गगरेट के एक गांव में रहती है। उसने अंब पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी बड़ी बेटी स्कूल गई थी तो शिक्षिका ने फोन पर सूचना दी कि बच्ची से पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है।
यह बात बच्ची ने शिक्षिका को बताई थी। बच्ची की व्यथा सुन टीचर भी डर गई। घर लौटने पर बच्ची ने बताया कि आरोपित व्यक्ति पांच दिन से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। एएसपी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि आरोपित के खिलाफ जांच जारी है। नाबालिग पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाकर आगामी कार्रवाई की जा रही है।
