    सोलन में दर्दनाक हादसा, ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौत

    By Manmohan Vashisht Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 04:43 AM (IST)

    सोलन के जाबली में चंडीगढ़-शिमला एनएच पर एक दुखद हादसे में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। कोटी निवासी रिखीराम अपनी पत्नी नीमा देवी के साथ धर्मपुर जा रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई। रिखीराम घायल हो गए हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    सोलन: ट्रक हादसे में बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत

    संवाद सहयोगी, सोलन। चंडीगढ़-शिमला एनएच पर जाबली रेलवे फ्लाईओवर के पास बुधवार सुबह बाइक पर बैठी महिला की ट्रक से टक्कर से मौत हो गई। कोटी निवासी रिखीराम अपनी पत्नी नीमा देवी के साथ कोटी से धर्मपुर जा रहे थे कि उसी दौरान आइटीबीपी चंडीगढ़ के ट्रक से बाइक टकरा गई।

    इस कारण पिछली सीट पर बैठी नीमा देवी की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। बाइक चालक को चोटें आने पर सीएचसी धर्मपुर ले जाया गया। वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद सोलन रेफर कर दिया। पुलिस ने भी मौके पर पहुंच जांच की।