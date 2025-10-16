सोलन में दर्दनाक हादसा, ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौत
सोलन के जाबली में चंडीगढ़-शिमला एनएच पर एक दुखद हादसे में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। कोटी निवासी रिखीराम अपनी पत्नी नीमा देवी के साथ धर्मपुर जा रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई। रिखीराम घायल हो गए हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, सोलन। चंडीगढ़-शिमला एनएच पर जाबली रेलवे फ्लाईओवर के पास बुधवार सुबह बाइक पर बैठी महिला की ट्रक से टक्कर से मौत हो गई। कोटी निवासी रिखीराम अपनी पत्नी नीमा देवी के साथ कोटी से धर्मपुर जा रहे थे कि उसी दौरान आइटीबीपी चंडीगढ़ के ट्रक से बाइक टकरा गई।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इस कारण पिछली सीट पर बैठी नीमा देवी की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। बाइक चालक को चोटें आने पर सीएचसी धर्मपुर ले जाया गया। वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद सोलन रेफर कर दिया। पुलिस ने भी मौके पर पहुंच जांच की।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।