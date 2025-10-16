सोलन में दर्दनाक हादसा, ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौत

सोलन के जाबली में चंडीगढ़-शिमला एनएच पर एक दुखद हादसे में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। कोटी निवासी रिखीराम अपनी पत्नी नीमा देवी के साथ धर्मपुर जा रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई। रिखीराम घायल हो गए हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

