    सोलन में गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से दो लोगों की मौत, तीन घायल

    By Rajesh2 Thakur Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 06:13 AM (IST)

    सोलन के जुब्बड़ में गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से दो लोगों की जान चली गई और तीन घायल हो गए। नितिन ठाकुर के अनुसार, उन्हें गाड़ी गिरने की आवाज़ सुनाई दी और मौके पर पहुंचने पर उन्होंने दो लोगों को मृत पाया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मृतकों में अमन और पूर्ण सिंह शामिल हैं, जबकि लक्की और भरत घायल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से दो लोगों की मौत, तीन घायल

    संवाद सहयोगी, सोलन। पुलिस थाना कंडाघाट के तहत जुब्बड़ में गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से दो लोगों की मौत हो गई। हादसे में दो लोग व एक महिला भी घायल हुए हैं। नितिन ठाकुर ने पुलिस थाना कंडाघाट को दिए बयान में बताया कि रात आठ बजे उसे गाड़ी गिरने की आवाज सुनाई दी।

    वह मौके पर पहुंचा तो दो लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। घायलों को एंबुलेंस से क्षेत्रीय अस्पताल सोलन भेजा। हादसे में चालक 31 वर्षीय अमन निवासी जोड़ना डाकघर पुलवाहल तहसील चौपाल जिला शिमला और 44 वर्षीय पूर्ण सिंह निवासी गांव व डाकघर दमाचोर तहसील व जिला सलयान आंचल रावती (नेपाल) की मौत हो गई। वहीं, नेपाल निवासी लक्की, भरत घायल हो गए।