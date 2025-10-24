सोलन में गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से दो लोगों की मौत, तीन घायल

सोलन के जुब्बड़ में गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से दो लोगों की जान चली गई और तीन घायल हो गए। नितिन ठाकुर के अनुसार, उन्हें गाड़ी गिरने की आवाज़ सुनाई दी और मौके पर पहुंचने पर उन्होंने दो लोगों को मृत पाया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मृतकों में अमन और पूर्ण सिंह शामिल हैं, जबकि लक्की और भरत घायल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

