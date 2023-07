Kasauli में जुलाई महीने का पर्यटन कारोबार ठप, अगस्त की एडवांस बुकिंग भी रद्द करवा रहे टूरिस्ट; क्या है वजह

चंडीगढ़-शिमला एनएच के अलावा कसौली व अन्य हिल स्टेशनों पर लगातार हो रहे भूस्खलन की खबरों से मैदानी राज्यों के पर्यटक यहां सफर करने से डर रहे हैं। एनएच पर धर्मपुर से परवाणू के के बीच जबकि अन्य सड़कों पर कई बार भूस्खलन हुए जिसमें कई वाहन विशाल पत्थरों की चपेट में आने से भी बाल-बाल बचे। इससे पर्यटक फिलहाल सफर करने से बच रहे हैं।

कसौली में जुलाई महीने का पर्यटन कारोबार ठप, अगस्त की एडवांस बुकिंग भी रद्द करवा रहे टूरिस्ट

