    सोलन: छात्र को लोहे के स्केल से पीटकर सिर से निकाला खून, शिक्षक का पिटाई का पुराना रिकॉर्ड

    By Neha Sharma Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 08:57 PM (IST)

    सोलन के गाईघाट स्कूल में एक शिक्षक ने चौथी कक्षा के छात्र को लोहे के स्केल से पीटा, जिससे उसके सिर से खून निकल आया। बच्चे की मां ने शिक्षक पर पहले भी पिटाई करने का आरोप लगाया है। शिक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है और प्रिंसिपल से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एक महीने में प्रदेश के स्कूलों में पिटाई का यह चौथा मामला है।

    गाईघाट स्कूल में लोहे के स्केल से पीटा छात्र, सिर से निकला खून (फोटो: जगरण)

    संवाद सहयोगी, सोलन। सोलन की राजकीय प्राथमिक पाठशाला गाईघाट में चौथी कक्षा के छात्र को शिक्षक द्वारा लोहे के स्केल से पीटने का मामला सामने आया है। इससे बच्चे के सिर से खून निकल आया।

    घटना मंगलवार की बताई जा रही है जबकि स्वजन बुधवार को बच्चे को क्षेत्रीय अस्पताल सोलन उपचार के लिए लेकर पहुंचे। पीड़ित छात्र की मां शोभा ठाकुर ने बताया कि उन्हें आरोपित शिक्षक जय कुमार ने फोन कर बताया कि उनके बेटे शिवांश को उन्होंने चांटा मारा है, जिससे उसे चोट लगी।

    जब वह स्कूल पहुंची तो अन्य बच्चों ने बताया कि शिक्षक ने लोहे के स्केल से शिवांश की पिटाई की थी, इससे सिर से खून बहने लगा। खून अधिक बहने पर पानी से धो दिया। शोभा ठाकुर ने बताया कि स्कूल प्रशासन ने पहले कहा कि बच्चे को खिड़की से चोट लगी है, लेकिन साथी छात्रों के बयान इसके विपरीत हैं।

    उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले भी वह बच्चे की पिटाई की शिकायत कर चुकी थीं, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उन्होंने आरोपित शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

    छात्र की पिटाई की जानकारी मिलते ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा सोलन मोहिंदर चंद पिरटा ने बताया कि खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी और मुख्य अध्यापक को इस घटना पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित शिक्षक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

    प्रदेश के स्कूलों में बच्चों की पिटाई का एक माह में चौथा मामले सामने आया है। शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल की राजकीय प्राथमिक पाठशाला गांवणा में बच्चे की कमीज उतरवाकर कांटेदार झाड़ी से पीटने का वीडियो 28 अक्टूबर को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने मुख्य शिक्षिका को निलंबित कर दिया है।

    दो नवंबर को रोहड़ू उपमंडल के ही सुंगरी के खड्डापानी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पहली कक्षा के छात्र की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया था। शिक्षक की पिटाई से छात्र के कान पर घाव तक बन गया था।

    चंबा के एक सरकारी स्कूल में अक्टूबर में शिक्षक के थप्पड़ मारने से बच्चे का कान का पर्दा फट गया था। 27 अक्टूबर को बच्चे के कान का आपरेशन हुआ था। विभाग ने आरोपित अध्यापक को निलंबित कर दिया।