    सोलन में वैदिक उपचार की आड़ में दुष्कर्म की साजिश, BJP प्रदेश अध्यक्ष के भाई की घिनौनी करतूत बेनकाब

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 05:12 PM (IST)

    सोलन में एक महिला ने वैदिक उपचार के बहाने दुष्कर्म के प्रयास की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने उसे जांच के बहाने बैठाया और गलत हरकत की। पुलिस ने आरोपी राम कुमार बिंदल को गिरफ्तार कर लिया है, जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का भाई है। मामले की जांच जारी है।

    सोलन में वैदिक उपचार के बहाने दुष्कर्म की साजिश बेनकाब (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, सोलन। महिला थाना सोलन में दर्ज एक गंभीर मामले में पुलिस ने वैदिक उपचार के बहाने महिला से गलत हरकत करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष के बड़े भाई हैं।

    जानकारी के अनुसार, दिनांक 08 अक्तूबर 2025 को पीड़िता (ए.बी.सी.) ने महिला पुलिस थाना सोलन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह लंबे समय से बीमारी से पीड़ित है और कई बार वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति से इलाज करवाने के बावजूद कोई राहत नहीं मिली। इसी कारण वह 07 अक्तूबर 2025 को सोलन के पुराने बस अड्डे के समीप स्थित एक वैद्य के पास वैदिक उपचार के लिए गई थी।

    पीड़िता ने बताया कि वहां मौजूद एक व्यक्ति ने उसे जांच के बहाने बैठाया और उसका हाथ पकड़कर नसें दबाने लगा। इसके बाद वह व्यक्ति उससे निजी (यौन) समस्याओं के बारे में पूछने लगा। जब पीड़िता ने अपनी बीमारी के बारे में बताया तो आरोपी ने उसे यह कहकर भरोसा दिलाया कि वह उसे पूरी तरह ठीक कर देगा और अपनी एक संबंधित पुस्तक भी दिखाई।

    जांच के दौरान आरोपी ने कहा कि उसे प्राइवेट पार्ट से भी जांच करनी होगी, जिस पर महिला ने साफ इंकार कर दिया। लेकिन आरोपी ने जबरदस्ती जांच के बहाने उसके साथ गलत हरकत की। पीड़िता ने तुरंत आरोपी को धक्का देकर बाहर आ गई और पूरे मामले की शिकायत महिला थाना सोलन में दर्ज करवाई।

    मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला 8 अक्टूबर को धारा 64, 68 BNS के तहत दर्ज की गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण SFSL जुन्गा की टीम से करवाया और मौके से वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए। इसके अतिरिक्त तकनीकी साक्ष्यों का भी विश्लेषण किया गया।

    सभी साक्ष्यों और पीड़िता के न्यायालय में दर्ज बयान के आधार पर, पुलिस ने आज 10 अक्तूबर को मामले में संलिप्त आरोपी राम कुमार बिंदल, निवासी बिंदल कॉलोनी, सर्कुलर रोड, सोलन (हि.प्र.) को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को शीघ्र ही माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और मामले की जांच जारी है।