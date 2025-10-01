नाहन में ऐतिहासिक दशहरा उत्सव: स्पेशल गेस्ट होंगे डॉ. राजीव बिंदल, 40 फीट का रावण देखने के लिए सभी उत्सुक

नाहन में इस बार का दशहरा उत्सव विशेष होगा जिसकी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। रावण मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले जलाए जाएंगे जिसमें स्थानीय विधायक और सांसद शामिल होंगे। उत्सव के लिए 4 लाख का बजट है और चौगान में 40 फीट का रावण बनाया गया है। आतिशबाजी मुख्य आकर्षण होगी जो स्थानीय कलाकारों द्वारा तैयार की गई है। Solan news में इस उत्सव का महत्व है।

जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा उत्सव नाहन में इस बार एक नए और ऐतिहासिक अंदाज़ में मनाया जाएगा। नगर परिषद ने दशहरे की तैयारियां पूरी कर ली हैं। नाहन नगर पालिका परिषद ने इस बार भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के दिग्गज नेताओं को एक साथ आमंत्रित किया गया है, जो रावण दहनके साक्षी बनेंगे।

वीरवार शाम 7:00 बजे, नाहन के ऐतिहासिक चौगान में बुराई के प्रतीक रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के विशाल पुतलों का अंत होगा। इस विशेष क्षण में स्थानीय विधायक अजय सोलंकी, पूर्व विधायक एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, और सांसद सुरेश कश्यप एक साथ तीर चलाकर लंका दहन करेंगे।

नगर परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि इस बार दशहरा उत्सव के लिए 4 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है। चौगान में 40 फीट लंबा रावण, 35 फुट लंबा मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले बनाए गए हैं। आतिशबाजी, बैठने और मंच आदि की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि इस बार मनोरंजन का स्तर पहले से कहीं बेहतर होगा, और आतिशबाजी में नए आकर्षण भी शामिल किए गए हैं।