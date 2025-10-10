पत्नी को आपत्तिजनक हालत में होटल में पकड़ा, वीडियो बनाकर किया वायरल; सोलन में शख्स ने सुनाई दर्द भरी दास्तान

जागरण संवाददाता, सोलन। जिला सोलन के धोबीघाट क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक विवाहित युवक ने अपनी पत्नी पर गैर मर्दों के साथ अवैध संबंध रखने का गंभीर आरोप लगाया है। युवक सुमित ने बताया कि उसकी शादी को 11 साल हो चुके हैं और उसके दो छोटे बच्चे हैं, लेकिन उसकी पत्नी पिछले दो वर्षों से एक अन्य युवक के साथ रिश्ते में है। यह युवक सुमित के परिवार की ही रिश्तेदारी में बताया जा रहा है।

सुमित का कहना है कि उसने अपनी पत्नी को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने परिवार और बच्चों की परवाह किए बिना उस युवक के साथ संबंध बनाए रखे। सुमित ने बताया कि कुछ समय पहले उसे सूचना मिली कि उसकी पत्नी उस युवक के साथ सोलन के एक होटल में मौजूद है। जब उसने मौके पर पहुंचकर जांच की तो पत्नी को उसी युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में पाया। यह देख सुमित के होश उड़ गए।

पीड़ित सुमित ने बताया कि उसने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस थाना सोलन और महिला पुलिस थाने में भी दी, लेकिन उसकी बात पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सुमित के अनुसार, उसने पुलिस से न्याय की उम्मीद की थी, लेकिन अधिकारियों ने उसे केवल समझौता करने की सलाह दी। मेरी पत्नी और उसके साथी ने मुझे कई बार धमकाया भी है। सुमित ने कहा की अब मुझे डर है कि कहीं ये दोनों मुझे नुकसान न पहुंचा दें।

सुमित ने आगे बताया कि जब बार-बार अपमान और बेइज्जती के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उसने मजबूरी में उन दोनों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। सुमित के अनुसार, उसका मकसद किसी की बदनामी नहीं, बल्कि खुद के साथ हुए अन्याय को उजागर करना था।