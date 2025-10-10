Language
    पत्नी को आपत्तिजनक हालत में होटल में पकड़ा, वीडियो बनाकर किया वायरल; सोलन में शख्स ने सुनाई दर्द भरी दास्तान

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 04:43 PM (IST)

    सोलन के सुमित नामक एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर अवैध संबंध का आरोप लगाया है। सुमित के अनुसार, उसकी पत्नी का पिछले दो साल से किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। उसने पत्नी को होटल में आपत्तिजनक हालत में पाया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्याय न मिलने पर उसने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया और सुरक्षा की गुहार लगाई है।

    सोलन के सुमित नामक एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर अवैध संबंध का आरोप लगाया (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, सोलन। जिला सोलन के धोबीघाट क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक विवाहित युवक ने अपनी पत्नी पर गैर मर्दों के साथ अवैध संबंध रखने का गंभीर आरोप लगाया है। युवक सुमित ने बताया कि उसकी शादी को 11 साल हो चुके हैं और उसके दो छोटे बच्चे हैं, लेकिन उसकी पत्नी पिछले दो वर्षों से एक अन्य युवक के साथ रिश्ते में है। यह युवक सुमित के परिवार की ही रिश्तेदारी में बताया जा रहा है।

    सुमित का कहना है कि उसने अपनी पत्नी को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने परिवार और बच्चों की परवाह किए बिना उस युवक के साथ संबंध बनाए रखे। सुमित ने बताया कि कुछ समय पहले उसे सूचना मिली कि उसकी पत्नी उस युवक के साथ सोलन के एक होटल में मौजूद है। जब उसने मौके पर पहुंचकर जांच की तो पत्नी को उसी युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में पाया। यह देख सुमित के होश उड़ गए।

    पीड़ित सुमित ने बताया कि उसने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस थाना सोलन और महिला पुलिस थाने में भी दी, लेकिन उसकी बात पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सुमित के अनुसार, उसने पुलिस से न्याय की उम्मीद की थी, लेकिन अधिकारियों ने उसे केवल समझौता करने की सलाह दी। मेरी पत्नी और उसके साथी ने मुझे कई बार धमकाया भी है। सुमित ने कहा की अब मुझे डर है कि कहीं ये दोनों मुझे नुकसान न पहुंचा दें।

    सुमित ने आगे बताया कि जब बार-बार अपमान और बेइज्जती के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उसने मजबूरी में उन दोनों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। सुमित के अनुसार, उसका मकसद किसी की बदनामी नहीं, बल्कि खुद के साथ हुए अन्याय को उजागर करना था।

    सुमित ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और उसे तथा उसके बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जाए। उसने कहा कि यदि उसे या उसके परिवार को कुछ भी होता है, तो इसके लिए उसकी पत्नी और उसका साथी जिम्मेदार होंगे।वहीं, पुलिस सूत्रों के अनुसार, मामले की जांच की जा रही है और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।