    'सरकार की धमकियों से डरने वाले नहीं है हमारा कार्यकर्ता...', हिमाचल के बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल बोले

    By Neha Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 10:50 PM (IST)

    भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस सरकार की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। पालियों पंचायत के भोगपुर-सिंबलवाला ...और पढ़ें

    सरकार की धमकियों से डरने वाले नहीं भाजपा कार्यकर्ता: डॉ. बिंदल

    जागरण संवाददाता, नाहन। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा है कि भाजपा का कार्यकर्ता श्रेष्ठ, कर्मठ और निर्भय है और कांग्रेस सरकार की धमकियों से डरने वाला नहीं है। डॉ. राजीव बिंदल पालियों पंचायत के भोगपुर-सिंबलवाला, पालियो, गुमटी और कोटला बूथों पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करते हुए संबोधित कर रहे थे।

    उन्होंने कहा कि तालाबंदी करने वाली सरकार अब ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। जनता ने सरकार को विदा करने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि तीन साल में आए दिन सरकारी संस्थानों की तालाबंदी हो रही है।

    नाहन विधानसभा क्षेत्र में 15 से अधिक सरकारी संस्थानों पर सरकार ने तालाबंदी की है। बंद किए संस्थानों में एक उपतहसील, पांच पटवार सर्कल, चार पीएचसी और सीएचसी, पांच पशु औषधालय के अलावा अनेक स्कूल शामिल हैं।