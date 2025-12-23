'सरकार की धमकियों से डरने वाले नहीं है हमारा कार्यकर्ता...', हिमाचल के बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल बोले

जागरण संवाददाता, नाहन। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा है कि भाजपा का कार्यकर्ता श्रेष्ठ, कर्मठ और निर्भय है और कांग्रेस सरकार की धमकियों से डरने वाला नहीं है। डॉ. राजीव बिंदल पालियों पंचायत के भोगपुर-सिंबलवाला, पालियो, गुमटी और कोटला बूथों पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करते हुए संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि तालाबंदी करने वाली सरकार अब ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। जनता ने सरकार को विदा करने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि तीन साल में आए दिन सरकारी संस्थानों की तालाबंदी हो रही है।