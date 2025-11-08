Himachal News: सोलन के मानपुरा में प्रवासी महिला की हत्या, वारदात के बाद पति फरार; पुलिस ने शुरू की जांच
बद्दी के थाना मानपुरा क्षेत्र में एक प्रवासी महिला की हत्या का मामला सामने आया है। महिला का शव उसके घर में मिला, जिसके मुंह से झाग निकल रहा था, जिससे जहर देने की आशंका है। पुलिस के अनुसार, हत्या का आरोप महिला के पति पर है, जो फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, बीबीएन। जिला पुलिस बद्दी के थाना मानपुरा क्षेत्र में शुक्रवार रात एक प्रवासी महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, थाना मानपुरा पुलिस को शनिवार सुबह सूचना मिली कि गांव निचला खेड़ा में एक प्रवासी महिला की उसके ही पति द्वारा हत्या कर दी गई है और उसका शव कमरे में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान संगीता पत्नी चुनू कुमार साहनी, निवासी गांव एवं डाकघर चिटखाल जिला सीवान (बिहार) के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला कि महिला की हत्या उसी के पति ने की है, जो वारदात के बाद से फरार है। पुलिस को जब महिला का शव मिला तो उसके मुंह से झाग जैसा पदार्थ निकल रहा था, जिससे आशंका जताई जा रही है कि उसे जहर दिया गया हो सकता है।
घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसने कमरे से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। पुलिस के अनुसार, मृतका का पति चुनू कुमार साहनी बद्दी क्षेत्र के एक उद्योग में काम करता है। दंपती के दो छोटे बच्चे भी हैं।
बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच अक्सर पारिवारिक विवाद होते रहते थे। शुक्रवार को भी इस तरह के झगड़े का अंदेशा जताया जा रहा है, जिसके बाद यह दर्दनाक घटना घटित हुई। हालांकि, पुलिस अभी इस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है कि हत्या के पीछे सटीक कारण क्या था, पारिवारिक विवाद, शक या कोई अन्य वजह।
घटना की सूचना मिलते ही एस.पी. बद्दी विनोद धीमान और एस.डी.पी.ओ. बद्दी भी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। एस.पी. बद्दी ने बताया कि आरोपित पति की तलाश के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन कर दिया है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है तथा सभी सबूतों को सुरक्षित रखा गया है, ताकि आरोपी के खिलाफ ठोस केस तैयार किया जा सके। फिलहाल मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
